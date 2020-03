Bürger müssen Mülltonnen...

Mo­derne Tech­nik: Der Sei­ten­la­der nimmt die Behäl­ter mit ei­nem Grei­farm auf. Fo­to: Pre­Zero

Bür­ger müs­sen Müll­ton­nen pas­send plat­zie­ren Neue Re­ge­lung: Pre­Zero ist ab März mit Sei­ten­la­dern in der Ge­meinde un­ter­wegs Die Pre­Zero Gruppe setzt in Leo­polds­höhe bei der Er­fas­sung von Ab­fäl­len und Wert­stof­fen künf­tig auf ein neues Fahr­zeug­sys­tem. Ab dem 1. März wer­den Rest­müll, Biomüll und Alt­pa­pier mit so­ge­nann­ten Sei­ten­la­dern ein­ge­sam­melt. In ei­ni­gen Fäl­len kann es pas­sie­ren, dass die Ton­nen auf der ge­genü­ber­lie­gen­den Straßen­seite plat­ziert wer­den müs­sen. Die Um­stel­lung er­folgt in Ab­spra­che mit der Kom­mu­ne. Mit um­fang­rei­chen In­ves­ti­tio­nen in die neue Fahr­zeug­tech­nik be­reite sich der Um­welt­dienst­leis­ter auf den Fach­kräf­teman­gel vor, der die Bran­che auch in Ost­west­fa­len zu­neh­mend tref­fe, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung aus dem Kreis­haus. "Für die Müll­wer­ker ver­bes­sern sich die Ar­beits­be­din­gun­gen durch die Um­stel­lung deut­lich. Die Behäl­ter­lee­rung mit ei­nem Sei­ten­la­der ist sau­be­rer und kör­per­lich we­ni­ger be­las­tend, da die schwe­ren Ton­nen kaum noch von Hand be­wegt wer­den müs­sen. Gleich­zei­tig sinkt die Un­fall- und Ver­let­zungs­ge­fahr durch den fließen­den Ver­kehr", so René Fil­la, Lei­ter der Pre­Zero Nie­der­las­sung in Lem­go. Bei der ers­ten Ab­fuhr wer­den die Müll­ge­fäße von ei­nem Ser­vice­team so plat­ziert, wie der Sei­ten­la­der die Behäl­ter auf­nimmt und wie­der ab­setzt. In Zu­kunft müs­sen die Ton­nen in Leo­polds­höhe bei je­der Ab­fuhr ent­spre­chend an den Straßen­rand ge­stellt wer­den. Ein Auf­kle­ber auf dem De­ckel der Tonne zeigt die rich­tige Po­si­tion an. Der Grei­farm, der vom Fah­rer ü­ber eine Steu­er­vor­rich­tung be­dient wird, be­fin­det sich auf der rech­ten Fahr­zeug­sei­te. Da nicht alle Straßen aus bei­den Rich­tun­gen be­fah­ren wer­den kön­nen, müs­sen die Ge­fäße in ei­ni­gen Fäl­len da­her auf der ge­genü­ber­lie­gen­den Seite auf­ge­stellt wer­den. "Wich­tig ist, dass die Tonne nicht seit­lich oder mit den Grif­fen zur Fahr­bahn steht, da der Grei­farm die Tonne sonst nicht er­fas­sen kann", wird er­klärt. Außer­dem sollte der Behäl­ter höchs­tens einen Me­ter von der Bord­stein­kante ent­fernt auf­ge­stellt wer­den. Zwi­schen Straße und Ge­fäß dür­fen sich keine Hin­der­nisse wie zum Bei­spiel Bäume oder Au­tos be­fin­den. Bei Fra­gen zur Um­stel­lung steht die Pre­Zero Gruppe un­ter der Ruf­num­mer (05261) 258014 zur Ver­fü­gung. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden