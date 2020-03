Festkommers eröffnet Jubil...

Vor­stand und Mit­glie­der freuen sich auf die Ju­biläums­fei­er­lich­kei­ten: 1. Vor­sit­zen­der Tho­mas Ka­lina (links) Stell­ver­tre­ter Ste­fan Scha­pe­ler (5. von links) mit den Ge­ehr­ten Ga­briele Stöl­ting, Kay Leps, Kirs­ten Uh­lig, Wolf­ram Uh­lig, Hart­mut Uh­lig und Se­bas­tian Sied­schlag. Fo­to: RSV Hörste

Fest­kom­mers eröff­net Ju­biläums­jahr 2020 RSV Hörste freut sich auf die Ver­an­stal­tun­gen zum 100. Ge­burts­tag Mit ei­nem Fest­kom­mers am heu­ti­gen Sams­tag, 29. Fe­bruar, star­tet der RSV Hörste in sein Ju­biläums­jahr: Vor 100 Jah­ren wurde der Ver­ein – mit vol­lem Na­men Ra­sen­sport­ver­ein Hörste von 1920 e.V. – ge­grün­det. Das wird aus­gie­big ge­fei­ert. Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des RSV wur­den die Ju­biläums­ver­an­stal­tun­gen vor­ge­stellt, die sich bis in den Sep­tem­ber zie­hen. Der zweite Vor­sit­zende Ste­fan Scha­pe­ler stellte den Ab­lauf des 100-jäh­ri­gen Ver­eins­ju­biläums in 2020 vor. "Ein Wo­chen­ende wäre uns zu we­nig. Zwi­schen­durch brau­chen die Mit­glie­der auch mal Pau­sen, um sich auf das nächste High­light zu freu­en", er­klärte er. Den Auf­takt der zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen macht der Fest­kom­mers. Er be­ginnt um 18 Uhr im "Hörs­ter Krug", alle Ver­eins­mit­glie­der und in­ter­es­sier­ten Bür­ger sind will­kom­men. Am 9. Mai ist im Hörs­ter Krug ein Dart­stur­nier ge­plant. Das dies­jäh­rige Sport­fest fin­det vom 5. bis 7. Juni statt. Höhe­punkte sind eine Le­sung mit Ans­gar Brink­mann im "Hörs­ter Krug" und ein Freund­schaftss­piel der Tra­di­ti­ons­mann­schaft Ar­mi­nia Bie­le­feld ge­gen eine Hörste-Aus­wahl. Am 23. Au­gust soll ein Brei­ten­sport­fest auf dem Schul­hof statt­fin­den. Zum Ab­schluss des Fest­jah­res wird am 19. Sep­tem­ber auf Lüker­manns Hof ge­fei­ert. Auch eine Ver­ein­schro­nik ist ent­stan­den. Auf 96 Sei­ten er­fah­ren die Le­ser al­les ü­ber den RSV, seine Ge­schich­te, An­ge­bote und die be­vor­ste­hen­den Er­eig­nis­se. Ge­schäfts­füh­rer Ul­rich Lüker­mann Blickte im Rah­men der Jah­res­haupt­ver­samm­lung auch auf ein er­folg­rei­ches Jahr zurück: Am Sport­platz wurde die Ent­lüf­tungs­an­lage der Ka­bi­nen fer­tig­ge­stellt, die neu er­rich­tete Hütte am Sport­platz durch die Stadt Lage ab­ge­nom­men und am ers­ten Spiel­tag der Sai­son 19/20 ein­ge­weiht, so be­rich­tete er. Zu­dem wur­den im Jahr 2019 drei neue Ab­tei­lun­gen im RSV ge­grün­det: Zumba Toning, Pi­la­tes und Darts. Das Rent­ner­frühstück im Hörs­ter Krug und die Se­nio­ren­feier im Haus des Gas­tes hat­ten wie ge­wohnt sehr gute Teil­neh­mer­zah­len. Vor­ge­stellt wur­den außer­dem die neue Ob­frau für Brei­ten­sport, Ste­pha­nie Joyce und ihre neue Stell­ver­tre­te­rin Maike Lüße. Fol­gende Ver­eins­mit­glie­der wur­den mit der Sil­ber­nen Ver­ein­seh­ren­na­del aus­ge­zeich­net: Ga­briele Stöl­ting, Kay Leps und Se­bas­tian Sied­schlag. Die Gol­dene Ver­ein­seh­ren­na­del er­hiel­ten Anke Rott­schä­fer, Kirs­ten Uh­lig, Emil Schul­te, Wolf­ram Uh­lig und Hart­mut Uh­lig. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

