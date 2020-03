"Mobilität und Klimaschutz...

Erste Gra­tu­lan­ten: Frank Hil­ker (Mit­te) nimmt die Glück­wün­sche von SPD-Frak­ti­ons­chef Ha­rald Matz (von links), Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler und An­dreas Kuhl­mann (SPD-Stadt­ver­bands­vor­stand) ent­ge­gen. Fo­to: SPD-Stadt­ver­band Det­mold

"­Mo­bi­lität und Kli­ma­schutz und So­zia­les" SPD wählt Frank Hil­ker mit ei­nem deut­li­chen Vo­tum von 100 Pro­zent of­fi­zi­ell zum Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten Det­mold. Mit ei­nem deut­li­chen Vo­tum von 100 Pro­zent ist Frank Hil­ker of­fi­zi­ell zum Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten der SPD Det­mold no­mi­niert wor­den. "Ich möchte der Bür­ger­meis­ter al­ler Det­mol­de­rin­nen und Det­mol­der wer­den. Ich setze auf Euch und ihr könnt auf mich set­zen!", sagte Hil­ker nach sei­ner Wahl bei der De­le­gier­ten­ver­samm­lung. In sei­ner Be­wer­bungs­rede stellte der 50-jäh­rige ge­bo­rene Bie­le­fel­der, der seit drei Jah­ren in Det­mold wohnt, seine po­li­ti­sche Ziele vor und setzte da­bei deut­li­che Ak­zente für eine so­ziale und fa­mi­li­en­freund­li­che Stadt: "Es ist mir eine Her­zens­an­ge­le­gen­heit, mich ne­ben den Me­ga­the­men Mo­bi­lität und Kli­ma­schutz den so­zia­len The­men in Det­mold zu wid­men und diese noch stär­ker in den Vor­der­grund zu stel­len. Sie sind der Mar­ken­kern der So­zi­al­de­mo­kra­tie". Un­ter den fünf Ü­ber­schrif­ten "­Boom­town, Lieb­ling­sort, Fa­mi­li­en­stadt, Team­geist und Kli­ma­be­we­gung" ent­wi­ckelte Hil­ker seine Stra­te­gie für Det­molds Zu­kunft und zeigte auch kon­krete Vor­schläge auf, die er als zukünf­ti­ger Bür­ger­meis­ter um­set­zen möch­te. So zum Bei­spiel ne­ben ei­ner zen­tra­len An­sprech­stelle für alle eh­ren­amt­li­chen Ak­ti­ven auch die Ein­rich­tung ei­ner haupt­amt­li­chen Ge­schäfts­führung für die Det­mol­der Sport­ver­eine bei Stadt­sport­ver­band, die An­sied­lung ei­nes Fa­mi­li­en­büros in zen­tra­ler Lage in der In­nen­stadt oder die Stadt­gut­ha­ben­karte zur Un­ter­stüt­zung des Det­mol­der Ein­zel­han­dels. Frank Hil­ker kann auf eine ü­ber 30-jäh­rige Be­rufs­er­fah­rung in führen­den Funk­tio­nen in der Stadt­ver­wal­tung Bie­le­feld und seit 2015 in Det­mold als Ers­ter Bei­ge­ord­ne­ter und Käm­me­rer set­zen. "Das Un­ter­neh­men Stadt­ver­wal­tung mit rund 1.050 Be­schäf­tig­ten zu führen, ist ein we­sent­li­cher Teil der Bür­ger­meis­ter­auf­ga­ben. Nur mit ei­nem gut auf­ge­stell­ten Ver­wal­tungs­team sind die Her­aus­for­de­run­gen der Zu­kunft zu meis­tern", machte Hil­ker deut­lich. Die SPD-De­le­gier­ten­ver­samm­lung dankte mit lan­gem Ap­plaus. Mit Blick auf die Ge­scheh­nisse in Ha­nau schloss Hil­ker die Ver­samm­lung mit den Wor­ten: "Ich werde al­les dafür tun, dass Det­mold eine to­le­rante und of­fene Stadt­ge­sell­schaft bleib­t!" (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden