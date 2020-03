Insgesamt 185 Jahre musikal...

Großer Zu­sam­men­halt: Vor­sit­zende Su­sanne Sund­hoff und mu­si­ka­li­scher Lei­ter Lo­thar Tar­now mit Katja Raschke (hin­ten v. l.) so­wie den wei­te­ren Ju­bi­la­ren Nils Schluß­mei­er, Ga­briele Schluß­mei­er, Na­dine Frit­ze­mei­er, Christa Tar­now und Uwe Säck (vorn v. l.). Fo­to: Or­che­s­ter Vahl­hau­sen

Ins­ge­samt 185 Jahre mu­si­ka­li­sche Treue Das Or­che­s­ter Vahl­hau­sen Lippe-Det­mold zeich­net sechs Mit­glie­der aus Die Mit­glie­der des Or­che­s­ters Vahl­hau­sen Lippe-Det­mold ha­ben sich zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung ge­trof­fen. Ein be­son­ders er­freu­li­cher Punkt auf der Ta­ges­ord­nung: Gleich sechs Mu­si­ker wur­den für ihre lang­jäh­rige Mit­glied­schaft ge­ehrt. Na­dine Frit­ze­mei­er, die das Or­che­s­ter seit 10 Jah­ren zunächst mit ih­rer Quer­flöte und nun schon seit Jah­ren am Altsa­xo­fon be­rei­chert, und Nils Schluß­mei­er, der seit ebenso lan­ger Zeit an Trom­pete und Flü­gel­horn sein Kön­nen zeigt, wurde je­weils eine sil­berne Na­del ver­lie­hen. Katja Raschke er­hielt für 30 Jahre En­ga­ge­ment an ih­rer Kla­ri­nette eine gol­dene In­stru­men­ten­bro­sche. Gleich drei Mit­glie­der ern­te­ten be­son­de­ren Ap­plaus für 45 Jahre Or­che­s­ter­zu­gehö­rig­keit: Gabi Schluß­mei­er, der so­wohl für ih­ren Ein­satz am Schlag­zeug als auch für die tol­len Bild- und Film­bei­träge bei "Von Clas­sic bis Pop" ge­dankt wur­de; Uwe Säck, der nicht nur an der Trom­pe­te, son­dern auch mit sei­nen Gi­tar­ren für per­fek­ten Sound sorgt; und Christa Tar­now, die nicht nur jede Wo­che ihr Ba­ri­ton er­klin­gen lässt, son­dern sich auch un­er­müd­lich um die No­ten für das ganze Or­che­s­ter küm­mert. Su­sanne Sund­hoff, die Vor­sit­zende des Or­che­s­ters, fand laut ei­ner Pres­se­mit­tei­lung pas­sende Wor­te: "Ü­ber so lange Treue freuen wir uns im­mer wie­der ganz be­son­ders. Es ist schon er­staun­lich, wie viele un­se­rer Mit­glie­der schon seit et­li­chen Jah­ren da­bei sind. Das ist schon eine be­son­dere Aus­zeich­nung für un­sere Or­che­s­ter­ge­mein­schaft." Der mu­si­ka­li­sche Lei­ter Lo­thar Tar­now lobte das Or­che­s­ter für "tolle Kon­zerte im ver­gan­ge­nen Jahr" und be­ton­te, dass für ein so ho­hes mu­si­ka­li­sches Ni­veau auch wei­ter­hin vol­ler Ein­satz not­wen­dig ist. Und es gibt viel zu tun. Ne­ben ei­ni­gen be­reits fest­ste­hen­den Kon­zer­ten (ww­w.or­che­s­ter-vahl­hau­sen.­de) und der re­gel­mäßi­gen Mit­wir­kung in Got­tes­diens­ten ste­hen auch in die­sem Jahr wie­der ei­nige Höhe­punkte auf dem Plan: ein Kon­zert­wo­chen­ende an der Ost­see im Ju­ni, das große Jah­res­kon­zert im Kur­thea­ter Bad Mein­berg am 7. No­vem­ber und als nächs­tes vor al­lem das Früh­jahrs­kon­zert in der Stadt­halle Det­mold am 4. April. Die Mu­si­ke­rin­nen und Mu­si­ker ar­bei­ten be­reits seit ei­ni­gen Wo­chen in­ten­siv an neuen Stü­cken für "Von Clas­sic bis Pop im Früh­ling". Wie im­mer hält Lo­thar Tar­now in sei­nem Pro­gramm ei­nige mu­si­ka­li­sche Ü­ber­ra­schun­gen be­reit. Es solle noch nicht zu viel ver­ra­ten wer­den, aber ne­ben den High­lights der ver­gan­ge­nen Sai­son wer­den dra­ma­ti­sche Sze­nen des Wil­den Wes­tens prä­sen­tiert, das Pu­bli­kum geht auf große Fahrt mit "San­tia­no" und wird zu ei­nem aus­ge­dehn­ten Spa­zier­gang durch den Wie­ner Pra­ter ein­ge­la­den. Ju­lius Me­der und Sa­rah Wel­ler Par­sons wer­den das Or­che­s­ter ge­sang­lich un­ter­stüt­zen. Kar­ten dafür sind bei der Tou­rist-Info im Rat­haus am Markt­platz, un­ter (05231) 977 328 oder ü­ber ww­w.re­ser­vix.de er­hält­lich. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

