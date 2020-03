Chaos zum Kaputtlachen Das ...

Lug und Be­trug: Dit­chen Beck­mann, Rolf Kra­mer, Mi­chael Wen­del und Fritze Wen­del-Bal­ze­reit (von links) be­sche­ren den Pre­miere-Gäs­ten ein per­fek­tes De­sas­ter. Fo­to: Heidi Stork

Chaos zum Ka­putt­la­chen Das Statt­thea­ter Bad Sal­zu­flen er­hält bei der Pre­miere ste­hende Ova­tio­nen Es ging hoch her im Saal der Gel­ben Schu­le. Das Statt­thea­ter hat eine gran­diose Pre­miere sei­nes neuen Stücks "Das per­fekte De­sas­ter" ge­fei­ert. Das Pu­bli­kum war to­tal be­geis­tert. Ir­run­gen, Ver­wir­run­gen, Lug und Trug - und noch mehr Ver­wick­lun­gen sind die Zuta­ten der wun­der­voll um­ge­setz­ten Komö­die. Wenn Gat­tin Jaque­line (I­sa­bel Buch­holz) den Be­such bei der Mut­ter ge­nau am dem Wo­chen­ende ab­sagt, an dem Ste­fan (Dit­chen Beck­mann) seine Ge­liebte Su­sanna (Ina Hen­sen) ins ver­schneite Cha­let zu ei­nem ro­man­ti­schen Schä­fer­stünd­chen ein­lädt, ist Ein­falls­reich­tum ge­fragt. Blöd nur, wenn der Freund Ro­bert (Rolf Kra­mer), der aus der Pat­sche hel­fen soll, selbst ein Ver­hält­nis mit Ehe­frau Jaque­line hat. Wie eine Ge­burts­tags­tor­te, eine im Dirndl ko­chende Thai-Köchin (Fritze Wen­del-Bal­ze­reit) , ein Freund als Alibi und eine plötz­li­che Planän­de­rung in­ner­halb von we­ni­gen Stun­den zu ei­nem De­sas­ter führen kön­nen, aus dem sich ur­ko­mi­sche Si­tua­tio­nen er­ge­ben, hat das Statt­Thea­ter-En­sem­ble auf sehr an­schau­li­che Weise de­mons­triert. Die Schau­spie­ler agier­ten sou­ver­än. Be­reits in der ers­ten Szene zog Isa­bel Buch­holz als Jaque­line mit ih­rer Tanzein­lage im Ba­de­man­tel das Pu­bli­kum in ih­ren Bann. In der Rolle des un­treuen Ehe­manns Ste­fan glänzte Dit­chen Beck­mann. Schein­bar spon­tan fie­len ihm im­mer neue Aus­re­den ein, die ihn tiefer und tiefer in den Lü­gen­sumpf führ­ten. Männ­li­che Un­ter­stüt­zung er­hielt er von Rolf Kra­mer, der als Haus­freund Ro­bert mit­zie­hen muss­te, wenn nicht das ganze Lü­gen­ge­flecht auf­flie­gen soll­te. Beck­mann und Kra­mer ga­ben ein herr­li­ches Duo In­fer­na­le, das zwar nicht im­mer ei­ner Mei­nung war, aber letzt­lich im sel­ben Boot saß. Mit Fritze Wen­del-Bal­ze­reit war die Rolle der dirndl-be­schürz­ten Köchin Susi per­fekt be­setzt. Schlitz­oh­rig und mit ur­ko­mi­scher Mi­mik ließ sie sich ihr Schwei­gen ü­ber die Ge­samt­si­tua­tion fürst­lich be­zah­len. Ü­ber­zeu­gend spielte Mi­chael Wen­del ih­ren ei­fer­süch­ti­gen Ehe­mann Schor­schi, der schon mal in einen Blut­rausch ge­riet, wenn das männ­li­che Ge­schlecht sei­ner Susi zu nahe kam. Ina Hen­sen glänzte in der Rolle der Su­san­na, die ver­se­hent­lich für die Köchin ge­hal­ten wurde und da­mit das Chaos per­fekt mach­te. Wei­tere Auf­führun­gen sind für Frei­tag 6. und Sams­tag 7. März so­wie Frei­tag, 20. und Sams­tag, 21. März je­weils um 19.30 Uhr und Sonn­tag, 22. März um 15.30 Uhr ge­plant. Zu­dem ist das Stück am Frei­tag 3. April, Sams­tag, 4. April und Sams­tag 25. April je­weils um 19. 30 Uhr so­wie Sonn­tag, 26. April um 15.30 Uhr zu se­hen, ebenso am Frei­tag, 1. Mai und Frei­tag, 8. Mai so­wie Sams­tag, 9. Mai je­weils um 19.30 Uhr. Rest­kar­ten zum Preis von 15 Euro gibt es an der Abend­kas­se. Bei der Son­der­vor­stel­lung "Hüt­ten­aben­d" geht es am 30. April um 20 Uhr mit Le­berkäs und bay­ri­schem Bier recht zünf­tig zu. Ein­tritts­kar­ten zum Preis von 25 Euro gibt es aus or­ga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den nur ge­gen Vor­kas­se. In­fos un­ter Ruf­num­mer (05222) 959884 oder un­ter ww­w.­statt­thea­ter.­com (LMH / hst)

