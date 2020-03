Mit viel Sinn für Details ...

Bil­der von Sa­muel De­gol aus Eri­trea sind ab Sonn­tag, 1. März, in der Volks­hoch­schule Bad Sal­zu­flen, Her­mann­straße 32, zu se­hen. Fo­to: Volks­hoch­schule Bad Sal­zu­flen

­Mit viel Sinn für De­tails Sa­muel De­gol zeigt seine Werke in der Volks­hoch­schule Bad Sal­zu­flen. Bil­der von Sa­muel De­gol aus Eri­trea sind jetzt in der Volks­hoch­schule Bad Sal­zu­flen, Her­mann­straße 32, zu se­hen. Auf eine ganz ei­gene Art setzt De­gol Sa­muel seine An­re­gun­gen um. Alle Bil­der ver­bin­det der Blick fürs De­tail. Be­son­de­ren Wert legt er auf die Dar­stel­lung von Licht und Schat­ten, wie er es im Bild der ka­tho­lisch or­tho­dox an­mu­ten­den Ma­donna auf fas­zi­nie­rende Weise ein­ge­setzt hat. Ebenso an­mu­tig und in­ten­siv ist das Bild der Al­le­go­rie der "Le­bens­ab­schnitte der Frau". In sei­ner far­bi­gen Le­ben­dig­keit hat es zunächst et­was sehr Ver­spiel­tes und Fröh­li­ches, lässt aber den Herbst und da­mit das Wer­den und Ver­ge­hen un­wei­ger­lich erah­nen. Es ist kaum zu glau­ben, dass er sich das Ma­len selbst bei­ge­bracht hat - durch Bei­träge aus dem In­ter­net. De­gol Sa­muel ist 23 Jahre alt und stammt aus Eri­trea. Mit fünf­zehn ist er mit ei­nem Freund ge­flüch­tet. Im Su­dan wur­den sie ge­trennt, so dass er sich mit ei­ner an­de­ren Gruppe durch­schla­gen muss­te. Nach­dem er drei Tage ohne Was­ser in der Wüste ü­ber­lebt hat­te, wa­ren die Be­dro­hun­gen noch nicht be­en­det und De­gol wurde mehr­mals an eine mi­litäri­sche Gruppe ver­kauft. Drei Jahre wa­ren ver­gan­gen, in de­nen De­gol nicht mit sei­ner Mut­ter te­le­fo­nie­ren konn­te. Erst als er Ita­lien er­reich­te, war es wie­der mög­lich. Nach­dem er ei­nige Mo­nate in der Schweiz bei sei­nen Ge­schwis­tern leb­te, schick­ten ihn die Behör­den wie­der nach Ita­lien zurück. Seit Juni 2018 ist De­gol jetzt aber in Deutsch­land und seit März 2019 wohnt er in Bad Sal­zu­flen. Er nimmt in­ten­siv an Sprach­kur­sen teil und be­gann er auch wie­der zu ma­len. Seine Bil­der sind bis 20. April in der VHS aus­ge­stellt und kön­nen je­der­zeit zu den Öff­nungs­zei­ten an­ge­schaut wer­den. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

Drucken | Versenden