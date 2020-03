Vorstand wiedergewählt Der...

Er­neut das Ver­trauen er­hal­ten: Der Vor­stand des SPD-Orts­ver­eins Eh­ren-Bre­den-Wüs­ten um die Vor­sit­zende Re­nate Su­ett ist wie­der­ge­wählt wor­den. Das Foto zeigt von links den stell­ver­tre­ten­den Vor­sit­zen­den Ste­fan Derr, die Vor­sit­zende Re­gina Su­ett, Schatz­meis­ter An­dreas Knaup­meier und Schrift­füh­rer Fried­helm Dro­th. Fo­to: SPD-Orts­ver­ein Eh­ren-Bre­den-Wüs­ten

Vor­stand wie­der­ge­wählt Der SPD-Orts­ver­ein Ehr­sen-Bre­den-Wüs­ten lädt ein Bad Sal­zu­flen-Ehr­sen-Bre­den / Wüs­ten. Der Vor­stand des SPD-Orts­ver­eins Ehr­sen-Bre­den-Wüs­ten ist wie­der­ge­wählt wor­den. Vor­sit­zende ist er­neut Re­gina Su­ett, ihr Stell­ver­tre­ter ist Ste­fan Derr, Schrift­füh­rer bleibt Fried­helm Dro­th, und Schatz­meis­ter ist wie­der An­dreas Knaup­mei­er. Wei­ter­hin wur­den die De­le­gier­ten und Er­satz­de­le­gier­ten zu den ver­schie­de­nen Kon­fe­ren­zen ge­wählt. Des­wei­te­ren sind die Kan­di­da­ten für die Wahl­kreise Ehr­sen-Bre­den und Wüs­ten auf­ge­stellt wor­den. Vor­be­rei­tet wurde auch das tra­di­tio­nelle gemüt­li­che Bei­sam­men­sein, wel­ches in die­sem Jahr bei Het­land in Wüs­ten statt­fin­den wird. Bei die­ser Ge­le­gen­heit wer­den auch zahl­rei­che Eh­run­gen vor­ge­nom­men. "Ein neues Mit­glied wer­den wir dann auch be­grüßen dür­fen", be­rich­tet der Orts­ver­ein wei­ter. Später im Jahr soll es wie­der einen Gril­l­abend ge­ben, auch sei ein Aus­flug an­ge­dacht. Diese Ter­mine wür­den noch im SPD-Orts­ver­ein Ehr­sen-Bre­den-Wüs­ten be­spro­chen. Wer In­ter­esse habe an po­li­ti­scher Ar­beit, herz­li­chen Dis­kus­sio­nen und manch ge­sel­li­ger Ak­tion, der ist herz­lich zu den mo­nat­li­chen Ver­samm­lun­gen ein­ge­la­den. Ter­mine wer­den recht­zei­tig ü­ber die Print­me­dien be­kannt­ge­ge­ben. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

