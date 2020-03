SV Cappel feiert 90-jährig...

SV Cap­pel fei­ert 90-jäh­ri­ges Be­ste­hen Vor­stand er­hält bei Wahlen er­neut das Ver­trau­en. Fest­wo­che im Juni ge­plant Die Mit­glie­der des SV Cap­pel ha­ben auf ih­rer Jah­res­haupt­ver­samm­lung auf ein er­folg­rei­ches Jahr zurück­ge­blickt. Wenn­gleich es sport­lich durch­wach­sen war, be­rei­tete das Sport­fest im Som­mer viel Freu­de. Und es steht be­reits das nächste Fest vor der Tür. Im lau­fen­den Ka­len­der­jahr fei­ert der Ver­ein sein 90-jäh­ri­ges Be­ste­hen. "Da­her wir das Sport­fest nicht wie ge­wohnt vier Ta­ge, son­dern eine ganze Wo­che am Wald­sta­dion statt­fin­den", be­rich­tet der Vor­sit­zende Cars­ten Hu­ne­ke. Sport­li­che Höhe­punkte des Events wer­den die Tra­di­ti­ons­elf des DSC Ar­mi­nia Bie­le­feld (9. Ju­ni) so­wie die B-Ju­gend des SC Pa­der­born sein (8. Ju­ni). Vor rund 65 Mit­glie­dern konnte der Hu­neke auf ein durch­aus po­si­ti­ves Jahr 2019 zurück­bli­cken. Be­son­ders hob er die enge Zu­sam­men­ar­beit im Fuß­ball-Ju­gend­be­reich der großen Ju­gend­spiel­ge­mein­schaft "Hü­gel­lan­d" her­vor. In al­len Al­ter­sklas­sen kön­nen An­ge­bote ge­macht wer­den. Ju­gend­ob­mann Alex­an­der Bu­lau ver­wies auf den Er­folg der A-Ju­gend, die am Ende der ver­gan­ge­nen Sai­son den Kreis­meis­ter­ti­tel ein­heims­te. Zum Auf­stieg in den Be­zirk reichte es noch nicht. Die Fuß­ball­se­nio­ren sind als Spiel­ge­mein­schaft Bel­le/­Cap­pel mit ins­ge­samt drei Mann­schaf­ten in der B- und C-Liga un­ter­wegs. Mit ei­ner mo­ti­vier­ten und jun­gen ers­ten Mann­schaft geht es nach dem Auf­stiegs­jahr mit­tel­fris­tig dar­um, sich in den obe­ren Ta­bel­len­re­gio­nen zu eta­blie­ren. Und auch im Hand­ball kön­nen wie­der Er­folge ge­fei­ert wer­den: Nach dem Ab­stieg aus der Be­zirks­liga Lippe be­legt die Mann­schaft um Trai­ne­rin Sa­brina Berg­hahn und Da­niela Rock­mann un­an­ge­foch­ten den 1. Ta­bel­len­platz in der Kreis­li­ga. Sport­wart Gün­ter Null­meier konnte eben­falls er­freu­li­ches be­rich­ten. Mit ü­ber 120 ab­ge­leg­ten Sport­ab­zei­chen im ver­gan­ge­nen Jahr lag die Ge­samt­zahl zum wie­der­hol­ten Male ü­ber dem Durch­schnitt. Das Ende der Fah­nen­stange sieht er je­doch noch nicht er­reicht: "Ich hof­fe, dass im kom­men­den Jahr noch ei­nige dazu stoßen. Bis­her ha­ben wir noch et­was Luft nach oben." Nach In­ves­ti­tio­nen in der In­fra­struk­tur und Aus­rüs­tung, "ist der Ver­ein wei­ter­hin sehr gut auf­ge­stell­t", bi­lan­zierte Kas­sie­rer Wil­helm Bus­se­meier das so­lide Fun­da­ment des Ver­eins­kon­tos. Für die wei­tere Pla­nung und Führung des SV wurde ab­sch­ließend der Vor­stand ge­wählt. Alle bis­he­ri­gen Mit­glie­der er­hiel­ten auch wei­ter­hin das Ver­trau­en. Le­dig­lich So­zi­al­wart Chri­stoph Schnei­der stellte sein Amt be­rufs­be­dingt zur Ver­fü­gung. Sei­nen Pos­ten ü­ber­nimmt der bis­he­rige Schrift­füh­rer Matt­hias Schulze-Ter­harn. Dafür kehrte Jana Kreuz­busch in den Vor­stand zurück. Für seine lang­jäh­rige Ver­eins­ar­beit, da­von 14 Jahr im Vor­stand, wurde Fried­rich Rei­neke zum Eh­ren­mit­glied er­nannt. (LMH)

vom 29.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9B

