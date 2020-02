Arabisch für Anfänger Lag...

A­ra­bisch für An­fän­ger La­ge. Die Volks­hoch­schule Lippe-West bie­tet ab Sams­tag, 29. Fe­bruar einen neuen Sprach­kur­sus "A­ra­bisch für An­fän­ger ohne Vor­kennt­nis­se" im Tech­ni­kum an. Die­ser Kur­sus, der an sechs Sams­ta­gen je­weils von 10 bis 12.15 Uhr statt­fin­det, gibt eine Ein­führung in die ara­bi­sche Spra­che in Wort und Schrift und rich­tet sich an alle In­ter­es­sen­ten, die erste Grund­kennt­nisse er­ler­nen möch­ten. Eine recht­zei­tige An­mel­dung ist in der VHS Lippe-West un­ter der Ruf­num­mer (05232) 95500 er­for­der­lich (Ver­an­stal­tungs­num­mer T4002LA). Sie kann auch per E-Mail un­ter in­fo@vhs-lw.de oder per In­ter­net un­ter ww­w.vhs-lw.de vor­ge­nom­men wer­den. (LMH)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

Drucken | Versenden