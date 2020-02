200 Kinder erleben Auftakt des...

200 Kin­der er­le­ben Auf­takt des "­Mint­mach­clubs" Viel­fäl­tige MINT-Ak­tio­nen lo­cken Kita- und Grund­schul­kin­der ins In­no­va­ti­ons­zen­trum nach Dören­trup Kreis Lip­pe/ Dören­trup. Die un­tere Etage des In­no­va­ti­ons­zen­trums ist voll­ge­packt, denn rund 200 Kin­der wol­len aus­pro­bie­ren, wie viel­fäl­tig MINT (Ma­the­ma­tik, In­for­ma­tik, Na­tur­wis­sen­schaf­ten, Tech­nik) sein kann. Sel­ber­bau­en, Fla­schen­tor­nado oder Bie­nen­volk bei der Ar­beit - MINT in sei­ner gan­zen Band­breite ent­deck­ten rund 200 lip­pi­sche Kita- und Grund­schul­kin­der zum Auf­takt des MINT­MACH­CLUB.Lip­pe. Da­bei be­gann der Auf­takt des neuen Clubs zum MINT­ma­chen zunächst sport­lich: Um die grauen Zel­len zu we­cken, ani­mierte Fa­bian Du­prée (Pro­jekt RE­BIRTH ac­tive school) Kin­der und be­glei­tende Er­zie­he­rin­nen, Lehr­kräfte und El­tern zu ei­ni­gen Ü­bun­gen zwi­schen An­span­nung und Ent­span­nung. Dar­auf­hin er­prob­ten alle An­we­sen­den, wie viel­fäl­tig MINT ist: Die Frei­wil­lige Feu­er­wehr Dören­trup war mit ei­nem Lösch­fahr­zeug vor Ort, das alle Kin­der er­kun­den konn­ten. Drei Im­ker des Krei­sim­ker­ver­eins Lippe e.V. hat­ten ein Bie­nen­volk da­bei und zeig­ten, wie Ho­nig ge­schleu­dert wird, der trop­fen­weise zu ver­kos­ten war. In der rol­len­den Wald­schule der Kreis­jä­ger­schaft Lippe e.V. gab es Präpa­rate vie­ler hei­mi­scher Wild­tiere zum An­fas­sen und un­ter­schied­li­che Ge­trei­desor­ten in ei­nem Quiz. Fas­zi­niert be­staun­ten die Kin­der an den Sta­tio­nen des zdi-Zen­trums Lip­pe.­MINT, wie ein Mar­kie­rungs­la­ser das Logo des neuen Clubs in einen Ap­fel brann­te. Eine CNC-Fräse pro­du­zierte Schlüs­se­lan­hän­ger mit den Vor­na­men der Kin­der, am 3D-Dru­cker konnte die Ent­ste­hung ei­nes Bären be­staunt wer­den. Ne­ben sei­ner Kli­maCli­quen­Kiste bot der Kli­ma­pakt Lippe But­tons zum Sel­ber­ma­len und Mit­neh­men an. An meh­re­ren Ti­schen mit Ideen aus dem Haus der klei­nen For­scher wurde mit Farb­krei­seln, Strom und Luft ge­forscht. Ers­tes Pro­gram­mie­ren konn­ten die Kin­der mit Bee­Bots aus­pro­bie­ren: Kleine Ro­bo­ter in Bie­nen­form war­te­ten auf Be­fehle der Kin­der, um eine be­stimmte Stre­cke auf der zu­gehö­ri­gen Land­karte zu lau­fen. Wei­tere Pro­gram­mier­schritte gin­gen die Be­su­cher mit Hilfe von Grund­schü­lern aus der Grund­schule am Schloss in Bra­ke: Der Pro­gram­mier­bau­stein Cal­liope er­war­tet Be­fehle am Lap­top, um an­sch­ließend zu blin­ken oder eine Reihe von Tö­nen ab­zu­spie­len. Wei­te­res Tech­nik-Er­kun­den gab es an den Ti­schen des Schü­ler­la­bors der TH OWL: Bis ein "Heißer Draht" zum Mit­neh­men fer­tig war, stand schrau­ben und löten auf dem Pro­gramm. Als Stär­kung zwi­schen­durch gab es für alle For­scher und Ent­de­cker Äp­fel vom Lem­goer Obst­hof Schä­fer­kordt. Das Pro­jekt­team des MINT­MACH­CLUB.Lippe zeigte sich sehr zu­frie­den mit der Auf­takt­ver­an­stal­tung und dem viel­fäl­ti­gen Ü­ber­blick, wo in Lippe ü­ber­all MINT drin­steckt und wie viel­fäl­tig man dazu for­schen und ent­de­cken kann. Ab so­fort kön­nen nun MIN­T­in­ter­es­sierte Kin­der und Ju­gend­li­che Club­mit­glied wer­den und für ihre MINT-Ak­ti­vitäten in Ki­ta, Schule und Frei­zeit Punkte sam­meln. (EM)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

