Lotta Det­mold. Am Sonn­tag, 1. März, lädt "Lot­ta" zum Ken­nen­ler­nen ein. In der Zeit zwi­schen 13 und 17 Uhr öff­net der Pfle­ge­dienst an der Fried­rich-Ebert-Straße 85 in Hid­de­sen seine Türen. Bei Kaf­fee und Ku­chen kön­nen die Be­su­cher das Team ken­nen ler­nen, sich ü­ber das Thema am­bu­lante Pflege in­for­mie­ren und Fra­gen zum neuen Pfle­ge­dienst stel­len. (km)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

