­Bad Sal­zu­flen. Für Müt­ter und Väter mit Ba­bys im ers­ten Le­bens­jahr geht am Frei­tag, 28. Fe­bruar, um 9 Uhr, ein "­El­t­ern­star­t"-Kur­sus im Ju­gend­zen­trum @on in Bad Sal­zu­flen an den Start. Hier kön­nen El­tern sich ken­nen ler­nen und aus­tau­schen. Im Vor­der­grund ste­hen all die Fra­gen, die in der ers­ten Zeit mit dem Kind be­son­ders in­ter­essant sind. So spricht die Kurs­lei­te­rin auf Wunsch zum Bei­spiel The­men wie kind­li­che Ent­wick­lung, die El­tern-Kind-Be­zie­hung oder ge­sunde Kin­de­rernährung an. Viele Ideen für den all­täg­li­chen Um­gang mit dem Ba­by, al­ters­ge­rechte Spiel- und Be­we­gungs­an­ge­bo­te, so­wie Lie­der und Fin­ger­spiele gehören zum Pro­gramm. "­El­t­ern­start NR­W" um­fasst fünf Tref­fen. Be­son­ders at­trak­tiv ist das Lan­des­pro­gramm "­El­t­ern­start NR­W" da­durch, dass der Kur­sus für alle El­tern ein­ma­lig kos­ten­frei ist. An­mel­dun­gen und In­fos bei der AWO-Fa­mi­lien-Bil­dung un­ter Ruf­num­mer (05222) 8075836, per E-Mail (fbw@awo-her­ford.­de) oder un­ter fbw.awo-her­ford.de im In­ter­net. (LMH)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

