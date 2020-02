Bad Salzuflen. Für saubere S...

Bad Sal­zu­flen. Für sau­bere Schul­toi­let­ten ha­ben in ih­rer Schule sich die Schü­ler­ver­tre­ter der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule ein­ge­setzt. Un­ter­stützt wer­den sie da­bei durch eine schnelle und un­büro­kra­ti­sche Spende der Ge­bäu­de­r­ei­ni­gungs­firma "Adret­t". "Wenn tag­täg­lich so viele Men­schen auf re­la­tiv en­gem Raum zu­sam­men­kom­men, wie es in ei­ner Schule der Fall ist, ver­brei­ten sich auch Krank­heits­er­re­ger, wie Vi­ren und Bak­te­ri­en, sehr schnell. Dies lässt sich nur durch aus­rei­chende Hy­giene ver­hin­dern", er­klärt Ar­jin Der­bas in ih­rer An­tritts­rede als Schü­ler­spre­che­rin der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schu­le. Ge­mein­sam mit ih­rem SV-Team hat es sich die Neunt­kläss­le­rin zum Ziel ge­setzt, für bes­sere hy­gie­ni­sche Be­din­gun­gen in den sa­nitären Ein­rich­tun­gen der Schule zu kämp­fen. Der schlechte Zu­stand der Schul­toi­let­ten war in der Ver­gan­gen­heit häu­fig Thema in den SV-Sit­zun­gen. "Es ist wirk­lich är­ger­lich, dass ei­nige Schü­ler im­mer wie­der in den WCs ran­da­lie­ren und die Toi­let­ten so­gar ab­sicht­lich ver­schmut­zen", so Ar­jin Der­bas. "­Doch es darf auch nicht sein, dass man hier noch nicht ein­mal Sei­fe, ge­schweige denn Des­in­fek­ti­ons­mit­tel vor­fin­det." Ne­ben dem ein­dring­li­chen Ap­pell an all ihre Mit­schü­ler dar­auf zu ach­ten, die Schul­toi­let­ten sau­ber zu hin­ter­las­sen und mit Zi­vil­cou­rage ge­gen even­tu­ell auf­tre­ten­den Van­da­lis­mus ein­zu­schrei­ten, for­der­ten die Schü­ler­ver­tre­ter da­her die In­stal­la­tion von Des­in­fek­ti­ons­mit­tel-Spen­dern auf den Schul­toi­let­ten und in den Waschräu­men. Die Schul­ge­meinde der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule freut sich, dass die­ser Wunsch schnell und un­büro­kra­tisch durch eine Spende rea­li­siert wer­den konn­te: Ger­hard Mo­ritz, Ge­schäfts­füh­rer der Ge­bäu­de­r­ei­ni­gung "Adret­t" und selbst Va­ter ei­nes Siebt­kläss­lers, bot an, in den kom­men­den Jah­ren das not­wen­dige Des­in­fek­ti­ons­mit­tel zu spen­die­ren. Sein lang­jäh­ri­ger Großhänd­ler Ju­lius Brune war so­fort mit von der Par­tie und stif­tete die Hy­giene-Spen­der samt Hal­te­rung, die in al­len Waschräu­men so­wie Schü­ler- und Leh­rer-WCs der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule in­stal­liert wur­den. Die Schü­ler- und Leh­rer­schaft der Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule be­dankt sich bei Herrn Mo­ritz und Großhänd­ler Ju­lius Brune für die großzü­gige Spen­de. (EM)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

