Bad Salzuflen. Schülerinnen ...

Freuen sich ü­ber den Ap­fel­baum: (von links) Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas, Klas­sen­leh­re­rin Fa­dila Djouak und die Klasse 3a. Fo­to: Stadt Bad Sal­zu­flen

Bad Sal­zu­flen. Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Klasse 3a der Grund­schule El­ken­b­re­der Weg ha­ben sich im Sach­un­ter­richt mit dem Thema Müll be­schäf­tigt. Aber an­statt sich der Sa­che nur in der Theo­rie an­zu­neh­men, ha­ben die Kin­der an ih­rem Wan­der­tag zu Müllsä­cken ge­grif­fen und bei ei­ner Sam­me­lak­tion in­ner­halb von zwei Stun­den 15 Stück da­von be­füllt. Un­ter an­de­rem fan­den sie Töp­fe, einen Kof­fer und so­gar ein Fahr­ra­d.In ei­nem Brief an den Bür­ger­meis­ter ha­ben die Kin­der von ih­ren Er­fah­run­gen be­rich­tet und erzählt, wie schlimm sie den her­um­lie­gen­den Müll fin­den. "So viel Ein­satz muss be­lohnt wer­den", fand Bür­ger­meis­ter Dr. Ro­land Tho­mas und be­dankte sich mit ei­nem Ap­fel­baum bei den Kin­dern. Die­ser wurde jetzt ge­mein­sam auf dem Schul­gelände ge­pflanzt. An­sch­ließend sam­melte die Klasse 3a in ei­nem Ge­spräch mit dem Bür­ger­meis­ter Ideen zum Um­gang mit Müll. Zu­sätz­lich zur Ver­mei­dung von neuem Ab­fall will die Klasse eine wei­tere Sam­me­lak­tion ver­an­stal­ten und hofft, durch ihre Vor­bild auch an­dere Schu­len, Kin­der­gär­ten oder Ver­eine dazu zu er­mun­tern. Der Bür­ger­meis­ter hat dafür Un­ter­stüt­zung durch die Stadt zu­ge­sagt. (LMH)

vom 26.02.2020 | Ausgabe-Nr. 9A

