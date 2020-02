Knappe Heimniederlage Das Team...

Knappe Heim­nie­der­lage Das Team Hand­bALL muss sich zu­hause mit 26:30 ge­schla­gen ge­ben Ge­gen den Ta­bel­len­ers­ten zu ver­lie­ren ist zwar nicht schön, al­ler­dings kann sich das Team Hand­bALL kei­nen man­geln­den Ar­beitsei­fer vor­wer­fen. Am Ende der um­kämpf­ten Par­tei ge­gen den Wil­helms­ha­ve­ner HV stand es 26:30 (12:18) und die zwei Punkte gin­gen an die Nord­seeküs­te. Auch, wenn der Sieg der Geg­ner ge­wis­ser­maßen ver­dient war, muss­ten die Nord­lich­ter bis zum Ende viel Ar­beit in­ves­tie­ren - die Lip­per hiel­ten fleißig ge­gen. "­Meine Jungs ha­ben das ganz or­dent­lich ge­macht. Wil­helms­ha­ven hat ver­dient ge­won­nen, da sie 45 Mi­nu­ten lang ein gu­tes Spiel ab­ge­lie­fert ha­ben", fasste Trai­ner Matt­hias Struck nach Spie­lende zu­sam­men. ­Die Lip­per kämpf­ten sich nach ei­nem Rück­stand von neun To­ren zum Ende der Par­tie hin wie­der zurück ins Spiel. "Das war heute eine Rie­sen­auf­ga­be. Wil­helms­ha­ven hat das ü­ber einen Groß­teil des Spiels sehr gut ge­macht", zollte Struck dem Geg­ner Re­spekt. "­Sie ha­ben aus dem Rück­raum sehr viel Druck ent­wi­ckelt und sehr prä­zise ge­wor­fen." Kurz nach Be­ginn der Par­tie ge­rie­ten die Gast­ge­ber in Rück­stand. "Wir ha­ben es in der Ab­wehr selbst nicht ge­schafft, ge­nug Druck auf die Rück­raum­spie­ler zum rich­ti­gen Zeit­punkt, also re­la­tiv schnell, aus­zuü­ben, so dass sie eine gute Ü­ber­sicht hat­ten. In der Phase hat­ten sie es dann leicht, zu ent­schei­den", sah Struck einen star­ken Auf­tritt des WHV. In der ers­ten Halb­zeit leis­tete sich das Team aus dem Lip­per­land ei­nige Feh­ler im An­griff, die Wil­helms­ha­ven gna­den­los be­strafte und sich durch leichte Tore aus dem Ge­gen­stoß und aus der zwei­ten Welle her­aus wei­ter ab­set­zen konn­te. Nach etwa zwan­zig Mi­nu­ten la­gen die Geg­ner mit fünf To­ren in Führung, das Team Hand­bALL konnte drei Tref­fer in Se­rie set­zen und den Rück­stand zunächst deut­lich ver­kür­zen. Bis zur Halb­zeit er­höh­ten die Wil­helms­ha­ve­ner al­ler­dings auf 12:18. In der zwei­ten Halb­zeit stellte Matt­hias Struck auf eine of­fen­sive De­ckung um, wor­auf der HV zunächst mit viel Lauf­ein­satz und Dy­na­mik rea­gier­te. Dann al­ler­dings ge­lang es den Lip­pern, die Geg­ner zu Fehl­päs­sen zu ver­lei­ten, so­dass sie den Spiel­stand ver­kür­zen konn­ten. "Wir ha­ben da­bei so­gar noch vier, fünf gute Chan­cen aus­ge­las­sen. Wenn wir das rich­tig gut ge­macht hät­ten, hät­ten wir das Ding noch mal rich­tig eng ma­chen kön­nen." An dies­sem Wo­chen­ende kann das Team erst ein­mal durch­at­men, das nächste Spiel steht erst am 29. Fe­bruar aus­wärts ge­gen Min­den an. Neu­ig­kei­ten gibt es den­noch. Ju­lius Rose hat sei­nen Ein-Jah­res­ver­trag nicht ver­län­gert und wird sich ab der Sai­son 20/21 dem TuS 04 Dan­sen­berg an­sch­ließen und eben­falls in der 3. Li­ga, je­doch in der Süd-Staf­fel, auf To­re­jagd ge­hen. "Ju­lius hat in den ver­gan­ge­nen zwei Spiel­zei­ten eine enorme Ent­wick­lung hin­ge­legt. Der TuS Dan­sen­berg ist ein am­bi­tio­nier­ter Ver­ein, der in den nächs­ten Spiel­zei­ten den Sprung in die 2. Bun­des­liga schaf­fen möch­te. Wir wün­schen Ju­lius nur das Beste für seine sport­li­che Zu­kunft. Wir sind uns si­cher, dass er sei­nen Weg ge­hen wird", drü­cken ihm An­dreas Blüsse und An­dreas Su­kop die Dau­men in sei­ner neuen Hei­mat. Team Hand­bALL: Ze­cher, Wet­zel; Schmidt 1, Rose 3, Hin­sch, Hang­stein 6/1, Han­sen, Rei­temann 5, Ti­ron­zelli 1, Geis 2, Schal­les 8/2. (km)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

