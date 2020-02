Faszination Australien Claus-H...

Fas­zi­na­tion Aus­tra­lien Claus-Hin­rich Graß hält einen Vor­trag ü­ber die Ein­zig­ar­tig­keit des Kon­tin­ents In der letz­ten Zeit hat Aus­tra­lien durch die ver­hee­ren­den Brände vor al­lem für eher trau­rige Nach­rich­ten und Bil­der ge­sorgt. Der ur­alte Kon­ti­nent kann aber auf eine ins­ge­samt wech­sel­volle Ge­schichte zurück­bli­cken. Sein Ur­sprung reicht bis in das Prä­kam­brium vor 2 bis 3 Mil­li­ar­den Jah­ren zurück, als die ers­ten Land­mas­sen ent­stan­den. Zahl­rei­che Zeu­gen die­ser Ver­gan­gen­heit fin­den sich ü­ber­all. Seine ein­zig­ar­tige Tier- und Pflan­zen­welt be­geis­tert Na­tur­wis­sen­schaft­ler ebenso wie Na­tur­freunde und Tou­ris­ten. Die fast 5-Mil­lio­nen-Ein­woh­ner-Me­tro­pole Syd­ney ist Aus­gangs­punkt der Bil­der­reise die­ses Vor­trags. Zu Recht zählt sie zu den schöns­ten Städ­ten die­ser Er­de. Cha­rak­te­ris­tisch für das Stadt­bild ist die im­po­sante Oper, die 1973 fer­tig­ge­stellt wur­de. Nach ei­nem Auf­ent­halt in Syd­ney mit sei­ner reiz­vol­len Um­ge­bung geht es nach Ma­gne­tic Is­land, ei­ner In­sel mit üp­pi­ger Ve­ge­ta­tion in­mit­ten des welt­berühm­ten Großen Bar­riere Riffs. Die Um­ge­bung von Cairns mit der Ather­ton-Hoch­ebene und Green Is­land sind wei­tere Sta­tio­nen im tro­pi­schen Nord­os­ten Aus­tra­li­ens. Der Ka­kadu-Na­tio­nal­park, ganz im Nor­den des Kon­tin­ents ge­le­gen, ist ei­ner der äl­tes­ten Na­tio­nal­parks der Welt und für Na­tur­lieb­ha­ber ein be­son­de­rer Höhe­punkt. Die­ses ein­zig­ar­tige Na­tur­re­ser­vat mit sei­ner außer­ge­wöhn­lich ar­ten­rei­chen Vo­gel­welt liegt ca. 170 km öst­lich von Dar­win ent­fernt. Aber auch ü­ber 20.000 Jahre alte Fels­ma­le­reien von den Urein­woh­nern Aus­tra­li­ens, den Abo­ri­gi­nes, gibt es hier zu be­wun­dern. Völ­lig an­dere Ein­drü­cke ver­mit­telt das so ge­nannte Out­back, das tro­ckene "Rote Zen­trum” Aus­tra­li­ens, mit dem 248 m ho­hen Fels­klotz Uluru (Ayers Rock) und den zer­klüf­te­ten In­sel­ber­gen Kata Tju­tas (Ol­gas). Die größte und bi­zarrste Schlucht Aus­tra­li­ens, der Kings Ca­nyon, ist ein wei­te­rer Höhe­punkt. Eine der schöns­ten Küs­ten­straßen be­fin­det sich zwi­schen Mel­bourne und Ade­lai­de. Schon der Name Great Ocean Road ver­sinn­bild­licht spek­ta­kuläre Ein­drü­cke ei­ner fas­zi­nie­ren­den rauen Küs­ten­land­schaft. Das letzte Etap­pen­ziel ist Kan­ga­roo Is­land. Auch diese Ade­laide vor­ge­la­gerte dritt­größte In­sel Aus­tra­li­ens ist ein Pa­ra­dies für Na­tur­freunde und Fo­to­gra­fen. Der Na­tur­wis­sen­schaft­li­che und His­to­ri­sche Ver­ein Lage lädt alle Mit­glie­der, Freunde und In­ter­es­sen­ten zu ei­nem Vor­trag von Claus-Hin­rich Graß am Mon­tag 2. März, um 19.30 Uhr in die Aula der Se­kun­dar­schule in La­ge, Fried­rich­straße 33 ein. Der Ein­tritt ist wie im­mer frei. (EM)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

