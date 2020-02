Markus Baier setzt auf brei...

Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat Mar­kus Baier mit sei­ner Frau Maike und Sohn Li­nus. Fo­to: CDU Lemgo

­Mar­kus Baier setzt auf breite Ko­ope­ra­tion Die CDU hat ganz of­fi­zi­ell ih­ren Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten no­mi­niert Die Lem­goer Christ­de­mo­kra­ten ha­ben am Mon­tag­abend bei ei­ner Mit­glie­der­ver­samm­lung Lem­goes der­zei­ti­gen Bau­di­rek­tor Mar­kus Baier (par­tei­los) zum Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten der CDU für die Kom­mu­nal­wahl im Herbst ge­wählt. Amts­in­ha­ber Dr. Rei­ner Aus­ter­mann hatte er­klärt, wie be­rich­tet, nicht mehr für eine fünfte Wahl­pe­ri­ode zur Ver­fü­gung zu ste­hen. Der Stadt­ver­bands­vor­sit­zende Claus Cie­ciera freute sich am Mon­tag ü­ber ein "vol­les Haus" und ging gleich in sei­ner Be­grüßung in den Räu­men der M-Group (u.a. Möl­ler Feu­er­fest­tech­nik) auf die der­zei­tige Si­tua­tion sei­ner Par­tei ein. Lemgo wol­le, so Cie­ciera, in die­sen un­ru­hi­gen Zei­ten, ein ge­wis­ser Sta­bi­litäts­fak­tor sein und zu­min­dest für die Alte Han­se­stadt Lemgo ein Zei­chen von Ge­schlos­sen­heit und "­Kla­rer Kan­te" set­zen. CDU-Stadt­ver­bands­vor­sit­zen­der Claus Cie­ciera ging in sei­ner Be­grüßung auf die der­zei­tige Si­tua­tion sei­ner Par­tei ein und be­ton­te, Lemgo wolle in die­sen "un­ru­hi­gen Zei­ten ein Sta­bi­litäts­fak­tor sein". Zu­min­dest für die alte Han­se­stadt wolle die CDU ein Zei­chen von Ge­schlos­sen­heit set­zen. Und diese Ge­schlos­sen­heit de­mons­trierte die Par­tei auch bei der Wahl ih­res Bür­ger­meis­ter­kan­di­da­ten: Mit drei Ge­gen­stim­men und zwei Ent­hal­tun­gen wählte die CDU Mar­kus Bai­er, nach­dem der 46-Jäh­rige zu­vor sein Kon­zept vor­ge­stellt hat­te, wie die CDU in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung er­klärt. Mar­kus Baier will sich auf Lemgo an sich kon­zen­trie­ren und nicht auf die Par­tei­po­li­tik. Als Par­tei­lo­ser könne er al­len po­li­ti­schen Par­teien in Lemgo Räume bie­ten, um am Ende die beste Lö­sung für die Stadt und ihre Bür­ger auf den Weg zu brin­gen. Bai­ers Kon­zept ba­siere auf Kom­mu­ni­ka­tion und Ko­ope­ra­tion. Denn er wolle nicht nur den Dia­log mit den po­li­ti­schen Par­teien und Gre­mien su­chen, son­dern auch die Bür­ger be­tei­li­gen. Zu­dem wolle er die Zu­sam­men­ar­beit mit Behör­den und In­sti­tu­tio­nen bei­be­hal­ten und wei­ter vor­an­trei­ben. "Wir müs­sen mit­ein­an­der spre­chen, das hat Lemgo stark ge­macht", sagte Bai­er. Denn nur so seien viele Pro­jekte mit ei­ner brei­ten Mehr­heit ü­ber­haupt zu­stande ge­kom­men. Mar­kus Baier er­klärte der CDU ge­genü­ber nicht ohne Stolz, wie Cie­ciera in der Pres­se­mit­tei­lung schreibt, er habe viele Pro­jekte in der Stadt be­glei­ten und vor­an­trei­ben kön­nen. "­Ne­ben der Mit­tel­straße und den Bega-Auen sei dies auch der In­no­va­tion-Cam­pus, des­sen Ent­wick­lung ge­rade in den ver­gan­ge­nen Jah­ren Fahrt auf­ge­nom­men ha­be", heißt es wei­ter. Für die Zu­kunft sehe Baier in Lemgo eine Stadt, die es ver­ste­he, auch für junge Leute at­trak­tiv zu sein. Doch der 46-Jäh­rige er­kenne auch die Her­aus­for­de­run­gen. "­Die Welt ist im Wan­del", sagte er , sei es im Be­reich der Mo­bi­lität, beim Kli­ma­schutz –"wir sind da ei­ner der Vor­rei­ter"–, dem Woh­nungs­bau, bei der Ge­wer­be­ent­wick­lung oder im Hin­blick auf die Di­gi­ta­li­sie­rung, die auch vor der Ver­wal­tung nicht Halt ma­che. Baier wolle hier dafür sor­gen, dass dies als ein An­ge­bot an den Bür­ger ver­stan­den wird, etwa Behör­dengänge zu ver­mei­den und den Per­so­nal­aus­weis auch vom PC zu Hause zu or­dern. Bei Be­darf seien aber auch im­mer noch Men­schen im Rat­haus, mit de­nen man spre­chen kann und die sich als Pro­blem­lö­ser an­bie­ten. Ver­kehrs­tech­nisch sei der bal­dige Bau der rest­li­chen Nor­dum­ge­hung un­ab­ding­bar, denn auch Elek­tro­au­tos bräuch­ten Ver­kehrs­we­ge. (LMH)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

