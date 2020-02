Programm begeistert die Jecken...

Pro­gramm be­geis­tert die Je­cken Ü­ber 600 Kar­ne­va­lis­ten fei­ern an zwei Ta­gen die Grün-Weiße Nacht in Ber­le­beck Mehr als 600 Kar­ne­va­lis­ten ha­ben an zwei Aben­den in Ber­le­beck die "­Grün-Weißen Näch­te" ge­fei­ert. Auf der Bühne gab es wie­der ein fa­cet­ten­rei­ches Pro­gramm, bei dem auch il­lus­tre Gäste aus der lip­pi­schen Nach­bar­schaft auf­tra­ten. Mo­de­ra­tor Arne Seeh­rich ging, vom hel­len Licht der Büh­nen­s­pots be­leuch­tet, in sei­nem rot fun­keln­den Jackett durch die Rei­hen und er­kun­digte sich nach der Stim­mung. Nach­dem die Ber­le­be­cker ihm eine ü­ber­ra­gende At­mo­s­phäre at­tes­tiert hat­ten, prä­sen­tierte er ih­nen den ers­ten Büh­nen­gast: Bernd Ris­se, auch be­kannt als "Köl­sche Jong", trat als Kar­ne­vals­prinz aus Ben­trup-Loß­bruch auf. Nach sei­nem Ge­sangs­in­tro wurde es dann das erste Mal sport­lich. Die Tän­ze­rin­nen der Garde "Rote Fun­ken" aus Müs­sen be­geis­ter­ten die Ber­le­be­cker mit klas­si­schen Kar­ne­valstän­zen. Cars­ten Lemm, Vor­sit­zen­der der Sport­freunde Ber­le­beck-Hei­li­gen­kir­chen, ist be­son­ders auf die ak­ti­ven Mit­glie­der aus den ei­ge­nen Ver­eins­rei­hen stolz. Viele Spor­t­ab­tei­lun­gen prä­sen­tier­ten in Klein­grup­pen aus­ge­feilte Cho­reo­gra­fien in der zwei­stün­di­gen Show. Während die "­Cow­girls" mit ih­rem Tanz einen Hauch des wil­den Wes­tens ver­sprüh­ten, hat­ten auch die "Rüs­ti­gen Rent­ner" für ih­ren Ein­satz den Bei­fall der Gäste auf ih­rer Sei­te. Be­vor die Schun­kel­runde be­gann, wurde es noch ein­mal dun­kel in der Hal­le: Mit ei­ner Ne­on­licht-Show er­freu­ten "­The Ske­letts" das Pu­bli­kum. Mit den "­Ma­gics" stand in der zwei­ten Hälfte eine be­kannte Gruppe im Schein­wer­fer­licht: Die For­ma­tion, be­ste­hend aus sie­ben Tän­ze­rin­nen, musste krank­heits­be­dingt auf ihre Trai­ne­rin ver­zich­ten. Den­noch bril­lier­ten sie. Mit dem­sel­ben Elan folg­ten ih­nen die Män­ner der Fuß­ball­ab­tei­lung: Sie ver­blüff­ten das Pu­bli­kum mit ei­ner Mi­schung aus Mal­lorca-Hits und ei­nem Darts-Wett­be­werb. Die Gruppe "Dan­cing Queen" zeigte zum gleich­na­mi­gen Film­klas­si­ker einen For­ma­ti­ons­tanz und führte fi­nal die berühmte He­be­fi­gur vor. Als die Stim­mung fast ih­ren Sie­de­punkt er­reicht hat­te, setz­ten acht junge Tän­ze­rin­nen zum Song "He­li­ko­pter 117" zum großen Sprung an. In Mi­litär­klei­dung brach­ten sie die Stim­mung der Gäste schlus­send­lich zum Ü­ber­ko­chen. Den Mit­glie­dern der Bad­min­to­n­ab­tei­lung kam in die­ser "­Grün-Weißen Nacht" die Ehre als ab­sch­ließen­der Büh­nen­act zu, und sie er­wie­sen sich als wür­dig: Mit Ro­cker-Kut­ten aus Le­der be­tra­ten sie die dunkle Büh­ne. Als das Block­flöten-Solo zum Ramm­stein-Klas­si­ker "En­gel" er­tön­te, hielt es nie­man­den mehr auf den Sit­zen. An bei­den Ta­gen war die "­Grün-Weiße" aus­ver­kauft. "Das kom­pakte Pro­gramm ge­fällt uns sehr gut. Wir kom­men aus Pi­vits­heide und ge­stal­ten dort auch den Kar­ne­val", er­klärte Sa­brina Tschrit­ter. "­Die Stim­mung hier ist sehr gut. Die Mi­schung aus Kar­ne­val und der an­sch­ließen­den Party ge­fällt un­s", wa­ren sich Mirja Dierks und De­nise Her­bert-Rath­mann ei­nig. (LM­H/lat)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden