Dramatisches Künstler-Lebe...

Dra­ma­ti­sches Künst­ler-Le­ben HVV fährt zur Aus­stel­lung "In­side Rem­brandt" in Köln Bad Sal­zu­flen. Der Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Bad Sal­zu­flen bie­tet für Don­ners­tag, 27. Fe­bruar, eine Fahrt zum Wall­raf-Ri­chartz-Mu­seum in Köln an. Es geht zur Aus­stel­lung "In­side Rem­brandt. 1606-1669". Die große Son­deraus­stel­lung ist eine Hom­mage an den Ma­ler zu sei­nem 350. To­des­tag. Sie taucht ein in die Welt des Nie­der­län­ders und erzählt bild­ge­wal­tig von ei­nem dra­ma­ti­schen Künst­ler­le­ben. Ne­ben ei­ge­nen Wer­ken des Mu­se­ums sind auch hoch­karätige Leih­ga­ben in­ter­na­tio­na­ler Häu­ser zu se­hen. Wei­ter­hin sind Ar­bei­ten sei­ner Schü­ler und Zeit­ge­nos­sen in die Aus­stel­lung ein­ge­bet­tet. Im Rah­men ei­ner Führung wird den Teil­neh­mern die Per­son Rem­brandts als Ge­nie, Vir­tuo­se, Meis­ter und Star dar­ge­stellt und man geht der Frage nach, warum sind diese Syn­onyme so tref­fend für ihn. Vor der Aus­stel­lung kann sich die Gruppe in der Tra­di­ti­ons­gast­stätte "Früh am Dom" stär­ken. Nach dem Mu­se­ums­be­such gibt es einen Spa­zier­gang durch die Alt­stadt. Da­nach be­steht die Ge­le­gen­heit das Wahr­zei­chen der Stadt, den Dom, zu be­su­chen. Ab­fahrts­zei­ten: 8.45 Uhr in Bad Sal­zu­flen-Ret­zen (e­he­mals Be­triebs­hof Fa. Nie­bäu­mer), 8.50 Uhr am Markt in Schöt­mar (Schloss­mau­er), 9 Uhr am ZOB. Rück­kehr ge­gen 20 Uhr. Die Kos­ten eb­tra­gen circa 50 Euro (inklu­sive Fahrt­kos­ten, Ein­tritt und Führung, Trink­gel­der). An­mel­dung ab so­fort bei Firma Brös­kamp un­ter Ruf­num­mer (05247) 923125. Das vollstän­dige Pro­gramm ist un­ter "ww­w.hei­mat­ver­ein-bad-sal­zu­flen.­de" im In­ter­net zu fin­den. (LMH)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

