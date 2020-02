Samstag 22.2. WinterSpielZeit...

Sams­tag 22.2. Win­ter­Spiel­Zeit für Kin­der von 0 bis 5 Jah­ren, 15 bis 17 Uhr, Freie evan­ge­li­sche Ge­meinde Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar, Au­gust-Boll­hö­fer-Straße 3. "­Kar­ne­val im Lip­per­lan­d", 16 Uhr, Kaf­feestüb­chen des AWO-Se­nio­ren­zen­trums Fei­er­abend­haus. Ein­tritt frei. Ret­zer Bühne zeigt "Love­jog­ging”, 19.30 Uhr, Gast­haus Rick­meyer, Alte Land­straße 51. Ge­mein­de­kar­ne­val St. Ki­lian, 19.33 Uhr, ka­tho­li­sches Ge­mein­de­haus St. Ki­lian, Otto-Hahn-Str 10. Sonn­tag 23.2. Kin­der­kar­ne­val (für Kin­der von 4 bis 13 Jah­re), von 15 bis 17 Uhr, ka­tho­li­sches Ge­mein­de­haus St. Ki­lian, Otto-Hahn-Str 10. Fa­mi­li­en­sonn­tag "Auf die Plätz­chen. Fer­tig. Los!”, 14 bis 18 Uhr, Ju­gend­zen­trum @on, Ufer­straße 50. Kleine Sonn­tags­mu­sik mit "Ann’s So­fa­mucke” und Mar­tin Tetz­laf, 16 Uhr, Kö­nigs­krug in Lock­hau­sen. Ret­zer Bühne zeigt "Love­jog­ging”, 16 Uhr, Gast­haus Rick­meyer, Alte Land­straße 51. Ö­ku­me­ni­sche Bi­bel­wo­che: Got­tes­dienst, 10 Uhr, Tri­ni­ta­tis­kir­che, Eduard-Wolff-Straße 19, Schöt­mar. "Pro:Jaz­zi­ve”, Kon­zert der Ma­rio Senge Group, 18 Uhr, Schloss Schöt­mar Mon­tag 24.2. Chor­probe von "mu­sica vo­ca­lis", 20 bis 22 Uhr, Gelbe Schu­le. "Ho­ri­zon­te”-Abend, Vor­trag von Su­per­in­ten­dent Die­ter Lo­renz zur Lage in Äthio­pi­en, 18 Uhr, Ge­mein­de­zen­trum Auf­er­ste­hungs­kir­che, Gröch­te­weg 32, Mitt­wo­ch, 26.2. "Eine-Welt-Fo­rum”, Vor­trag zum Thema "U­ni­te­d4Res­cue” (Ret­tungs­schiffe der evan­ge­li­schen Kir­che in Deutsch­lan­d), 19.30 Uhr Ge­mein­de­haus, Mar­tin-Lu­ther-Straße 7. Selbst­hil­fe­gruppe "Treff­punkt Dia­be­ti­ker”, 15 Uhr, Rats­kel­ler, Am Markt 26, Thema "Ernährung bei Dia­be­tes. Don­ners­tag 27.2. Se­nio­ren­tanz, 15 bis 16.30 Uhr, Ge­mein­de­haus der Stadt­kir­che, Stauf­fen­bergstr. 3. Blues-Com­pa­ny, 20 Uhr, Lo­ka­tion, Bahn­hof Bad Sal­zu­flen. Frei­tag, 28.2. Jah­res­dienst­ver­samm­lung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bad Sal­zu­flen, 19 Uhr, Ga­lasaal des Kur­hau­ses, Park­straße 26, un­ter an­de­rem mit Be­rich­ten, Be­för­de­run­gen und Eh­run­gen. Sams­tag 29.2. Bür­ger­café der Freien Wäh­ler, 9 bis 12 Uhr, im Bistro "Klei­ner Grü­nau­er", Ne­ben­ein­gang, Wen­ken­straße / Ecke Stee­ge.

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

