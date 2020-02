Jazzige Klänge, die inspir...

Wohl­klin­gen­der Jazz: Die Ma­rio Senge Group tritt am Sonn­tag, 23. Fe­bruar, im Ro­koko-Saal des Schlos­ses Schöt­mar auf. Die Band spielt Jazz, der nicht nur men­tal in­spi­riert, son­dern auch zum Mit­be­we­gen an­regt. Fo­to: Ma­rio Senge Group

Jaz­zige Klän­ge, die in­spi­rie­ren Die Ma­rio Senge Group tritt am 23. Fe­bruar im Schloss auf Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar. Im Rah­men der Kon­zer­treihe "Pro:Jaz­zi­ve" des För­der­ver­eins der Mu­sik­schule Bad Sal­zu­flen tritt am Sonn­tag, 23. Fe­bruar, um 18 Uhr im Ro­koko-Saal des Schlos­ses Schöt­mar die Ma­rio Senge Group auf. Die Band spielt Jazz, der nicht nur men­tal in­spi­riert, son­dern auch zum Mit­be­we­gen an­regt. Der Ein­tritt be­trägt für Er­wach­sene 9 Eu­ro, Schü­ler zah­len 4 Eu­ro. Der Rhyth­mus war zu­erst – die sti­lis­ti­sche Me­lange aus Ei­gen­kom­po­si­tio­nen und Stan­dard-Be­ar­bei­tun­gen nährt sich aus dem reich­hal­ti­gen Fun­dus der La­tin-Jazz-Küche und des Jazz-Fu­sion. Tief­gang und Leich­tig­keit ste­hen sich hier nie im Weg – Kla­re, ly­ri­sche Me­lo­die­li­nien von Gi­tarre (Ma­rio Senge und El­len Skrodzki-Sen­ge), Stimme oder Quer­flöte (Lena-La­rissa Sen­ge) und Sa­xo­phon (A­xel Sen­ge) um­spülen die kom­plexe Har­mo­nik und den ge­er­de­ten Groove der Rhyth­mus-Gruppe (Mi­chael Voß– Bass, Jür­gen Stein­berg – Schlag­zeug), wie es in der Pres­se­mit­tei­lung heißt. Ei­gen­kom­po­si­tio­nen, die die Ba­lance zwi­schen im­pro­vi­sier­ter Of­fen­heit und rah­men­der Struk­tur be­wah­ren, stel­len das Lied­hafte in den Mit­tel­punkt. (LMH)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

