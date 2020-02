Neue Welten kennen lernen F...

­Neue Wel­ten ken­nen ler­nen Fe­ri­en­spiel­pro­gramm 2020 bie­tet Spaß und Be­treu­ung Druck­frisch er­schie­nen ist das Fe­ri­en­spiel­pro­gramm für das Jahr 2020. In den Os­ter-, Som­mer- und Herbst­fe­rien bie­ten das Ju­gend­amt der Stadt Bad Sal­zu­flen und die freien Trä­ger der Of­fe­nen Kin­der- und Ju­gend­ar­beit ein bun­tes, krea­ti­ves Pro­gramm so­wie ver­läss­li­che Be­treu­ung. Die Fe­ri­en­spiele rich­ten sich an Grund­schul­kin­der zwi­schen sechs und elf Jah­ren. Natür­lich sind auch Kin­der, die nach den Som­mer­fe­rien ein­ge­schult wer­den, herz­lich will­kom­men. In der ers­ten Os­ter­fe­ri­en­wo­che (6. bis 9. April) gibt es bei­spiels­weise das An­ge­bot "Von Ei­ern, Hüh­nern und Ha­sen", je­weils ab 8 Uhr. Das ei­gent­li­che Pro­gramm be­ginnt um 9 Uhr udn en­det um 16 Uhr. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Kin­der- und Ju­gend­zen­trum @on Schöt­mar, Ufer­straße 50. Die Kin­der kön­nen ma­len, bas­teln, ba­cken und schöne Sa­chen fer­ti­gen. Und es gibt einen Aus­flug ins Rasti-Land. Die­ses An­ge­bot ist mit Mit­tages­sen. Frühstück bitte selbst mit­brin­gen. An­mel­dung ist bis 27. März mög­lich. Die Kos­ten be­tra­gen 48 Eu­ro. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung bei Mo­nika Senz un­ter Ruf­num­mer (05222) 952-930 oder per E-Mail an m.­senz@­bad-sal­zu­flen.de mel­den – die Plätze sind be­grenzt. In der zwei­ten Os­ter­fe­ri­en­wo­che geht es vom 14. bis 17. April ums Thema Bau­ern­hof. Die Kin­der er­kun­den einen Bau­ern­hof, ler­nen Tiere und Pflan­zen ken­nen. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung bitte al­ler­spätes­tens bis 27. März beim @on mel­den un­ter Ruf­num­mer 05222.952-934 oder ju­gend­zen­trum­schoet­mar@­bad-sal­zu­flen.de per E-Mail. Kos­ten eben­falls 48 Eu­ro. Wei­tere The­men sind "D­schun­gel", im Ju­gend­zen­trum Lock­hause oder auch eine Kin­der­bi­bel­wo­che der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­den in Schöt­mar. In der ers­ten Som­mer­fe­ri­en­wo­che (29. Juni bis 3. Ju­li) gibt es eine "Reise um die Welt", bei der die Kin­der Kon­ti­nente ent­de­cken oder neue Kul­tu­ren ken­nen ler­nen. Als wei­te­res An­ge­bot sei hier noch eine Zir­kus­wo­che ge­nannt, die vom 13. bis 17. Juli in der drit­ten Fe­ri­en­wo­che statt­fin­det. Fer­ner gibt es die Mög­lich­keit, einen ei­ge­nen Zei­chentrick­film zu ge­stal­ten, sich bei Sport und Spiel aus­zu­to­ben und Na­tur zu er­le­ben. Die An­mel­dung ist ab so­fort mög­lich. Ver­teilt wird der Flyer ü­ber die Grund­schu­len di­rekt an die Kin­der und El­tern. Außer­dem liegt er in vie­len öf­fent­li­chen Ein­rich­tun­gen aus. On­line gibt es die In­fos und das Pro­gramm zum Dow­n­load auf ww­w.­bad-sal­zu­flen.­de/­fe­ri­en­spiele im In­ter­net. Dort sind auch die An­mel­demög­lich­kei­ten an­ge­ge­ben. Die Be­treu­ungs­zei­ten fin­den sich bei den je­wei­li­gen An­ge­bo­ten. Eine Früh­be­treu­ung ab 7 Uhr ist ge­gen Auf­preis und nach Rück­spra­che mit dem Stadt­ju­gend­amt mög­lich. (LMH)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

