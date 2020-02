Beim Istruper Karneval bebt di...

Die Tän­ze­rin­nen des TUS Is­trup sor­gen mit ih­rer Dar­bie­tung für beste Stim­mung im Saal. Fo­to: Mi­chaela Weiße weitere Bilder »

Beim Is­tru­per Kar­ne­val bebt die Halle Ala­bas nimmt in Büt­ten­rede die Rie­sen­nelke im Nel­ken­park aufs Korn Der Spiel­manns­zug Is­trup ver­steht nicht nur et­was vom Mu­si­zie­ren, son­dern auch vom Kar­ne­val. Das hat der Ver­ein bei sei­ner nun­mehr 60. Kar­ne­vals­feier wie­der ein­mal be­wie­sen. Ver­schie­dene Grup­pen bo­ten mit ei­nem bun­ten Büh­nen­pro­gramm beste Un­ter­hal­tung für die rund 400 Gäste in der Mehr­zweck­hal­le. So tra­ten un­ter an­de­rem die "­Prin­zens­ter­ne" aus St­ein­heim auf. Tän­ze­ri­sche Ein­la­gen gab es auch von den "­Ka­lie-Queens" aus Kall­dorf, die als Cow­girls zu den Klän­gen von Red­nex’"­Cot­ton Eye Joe" per­form­ten, und den Tän­ze­rin­nen des TuS Is­trup, die das Pu­bli­kum mit auf die Alm nah­men. "Wir Dorf­kin­der sind aus gu­tem Holz", tönte es dazu aus den Laut­spre­chern. Kur­zer­hand wurde auch der El­fer­rat in die Dar­bie­tung mit ein­ge­bun­den. Zu­sam­men wurde kräf­tig ge­tanzt. Höhe­punkte wa­ren die die Dar­bie­tung des Män­ner­bal­letts "Old Star­s" und die Büt­ten­rede von An­nette Ala­bas. Je­des Jahr fasst die Vor­sit­zende die Ge­scheh­nisse in und rund um Is­trup auf amüsante Weise zu­sam­men. So wurde der eine oder an­dere mit ei­nem Au­gen­zwin­kern aufs Korn ge­nom­men. Und auch das Nel­ken­kunst­werk im Nel­ken­park wurde nicht ver­schont: "Letz­tens fragte mich doch je­mand, was denn der Brok­koli dort soll", be­rich­tete die Stadt­bo­tin und sorgte mit wei­te­ren An­ek­do­ten für gute Un­ter­hal­tung. ­Zur Ü­ber­ra­schung des Kar­ne­valsprä­si­den­ten Jür­gen Berg­hahn hatte die Stadt­bo­tin an die­sem Abend noch eine be­son­dere Eh­rung vor­be­rei­tet. Sie wür­digte das nun­mehr 20-jäh­rige En­ga­ge­ment des Kar­ne­valsprä­si­den­ten mit ei­nem Or­den. Nach dem großen Fi­nale wurde kur­zer­hand die Bühne ab­ge­baut. Auf der ent­stan­de­nen Tanz­fläche fei­er­ten die Gäste noch bis spät in die Nacht. (LM­H/­miw)

vom 22.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8B

Drucken | Versenden