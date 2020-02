Erweiterungsbau wertet die Kin...

Er­wei­te­rungs­bau wer­tet die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung auf Bür­ger­meis­ter Kal­kreu­ter be­sucht städ­ti­sches Ver­bund-Fa­mi­li­en­zen­trum in Lage-Müs­sen La­ge. Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter und Fach­grup­pen­lei­ter Ju­gend der Stadt La­ge, Dirk Pah­mei­er, ver­schaff­ten sich bei ei­nem Be­such im städ­ti­schen Ver­bund-Fa­mi­li­en­zen­trum in Lage-Müs­sen vor Ort einen Ein­druck von dem Er­wei­te­rungs­bau zur Un­ter­brin­gung ei­ner wei­te­ren Be­treu­ungs­gruppe in der Ki­ta. Lei­te­rin der städ­ti­schen Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung Katja Hüb­ner-Ma­tern be­rich­te­te, dass mit der Fer­tig­stel­lung des An­baus eine vierte Be­treu­ungs­gruppe mit 20 Kin­dern im Al­ter von zwei bis sechs Jah­ren auf­ge­nom­men wer­den konn­te. "­Mit der Fer­tig­stel­lung des An­baus konn­ten wir auf die ver­stärkte Nach­frage nach wei­te­ren Be­treu­ungs­plät­zen in un­se­rer Ein­rich­tung rea­gie­ren. Vor al­lem auch, dass wir in der neuen U3-Gruppe auch Kin­der un­ter drei Jah­ren auf­neh­men, war wich­tig für die El­tern", so die Kita-Lei­te­rin. Der vom Ge­bäu­de­ma­na­ge­ment der Stadt Lage ge­plante und in der Bau­aus­führung be­glei­tete An­bau sieht bei ei­ner Ge­samt­größe von 175 Qua­drat­me­ter einen neuen Grup­pen­raum mit Ne­ben­räu­men, einen wei­te­ren Dif­fe­ren­zie­rungs­raum, neue sa­nitäre An­la­gen für die Gruppe und einen Schlaf­raum zur Ü­ber­mit­tags­be­treu­ung vor. "Wir freuen uns sehr, dass die städ­ti­sche Kita hier in Lage-Müs­sen durch den An­bau eine er­heb­li­che Auf­wer­tung er­fah­ren konnte und auch wei­tere not­wen­dige U3-Be­treu­ungs­plätze zur Ver­fü­gung ste­hen", so Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter bei sei­nem Be­such in der Ein­rich­tung. Der­zeit be­su­chen 95 Kin­der in vier Grup­pen das Fa­mi­li­en­zen­trum in Lage-Müs­sen. Eine of­fi­zi­elle Ein­wei­hung der neuen Räum­lich­kei­ten mit ei­nem Fest für Kin­der, El­tern und wei­tere Gäste ist nach Fer­tig­stel­lung der Außen­an­lage der Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung für den 16. Mai vor­ge­se­hen. Freuen sich ü­ber das neue Raum­an­ge­bot im städ­ti­schen Ver­bund-Fa­mi­li­en­zen­trum in Lage-Müs­sen. (von links) Fach­grup­pen­lei­ter Ju­gend Dirk Pah­mei­er, Kita-Lei­te­rin Katja Hüb­ner-Ma­tern und Bür­ger­meis­ter Matt­hias Kal­kreu­ter. Fo­to: Stadt Lage

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

