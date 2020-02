Bielefeld. Auf seiner aktuell...

Bie­le­feld. Auf sei­ner ak­tu­el­len Tour mit neuer CD-Ver­öf­fent­li­chung gas­tiert Meis­ter­pia­nist Menachem Har-Za­hav auch bei uns in der Re­gion. Aus­nah­mekünst­ler Har-Za­hav, der mit aus­drucks­star­ker Kla­vier­mu­sik be­reits mehr­fach be­geis­tert hat, prä­sen­tiert am Sonn­tag, 1. März, um 18 Uhr im Klei­nen Saal der Ru­dolf-Oet­ker-Halle mit dem "­Lie­bes­traum" von Franz Liszt, den "­Pa­pil­lons" (Schmet­ter­lin­ge) von Ro­bert Schu­mann und wei­te­ren Stü­cken von Do­me­nico Scar­lat­ti, Jo­han­nes Brahms, Claude De­bussy und Liszt einen ab­wechs­lungs­rei­chen Quer­schnitt durch die Kla­vier­li­te­ra­tur. Von Menachem Har-Za­havs In­ter­pre­ta­tio­nen vol­ler Ge­fühl, Es­prit und Tem­pe­ra­ment ist das Pu­bli­kum re­gel­mäßig be­geis­tert. Sei­ner mu­si­ka­li­schen Aus­sa­ge­kraft und sei­ner "ans Wahn­wit­zige rei­chen­den Tech­ni­k" ver­dankt er die Be­zeich­nun­gen als Welt­klasse- und Star­pia­nist. Da­bei ist die Vir­tuo­sität nie Selbst­zweck, son­dern sie wird ein­ge­setzt, um trans­pa­rente Klang­bil­der im Dienste der Mu­sik zu schaf­fen. Menachem Har-Za­hav ist als So­list mit und ohne Or­che­s­ter­be­glei­tung in­ter­na­tio­nal auf­ge­tre­ten. Nach­dem ihm be­reits früh Lehr­auf­träge an Hoch­schu­len in den USA ü­ber­tra­gen wur­den, ver­brachte er drei Jahre in Eng­land für wei­tere Stu­dien. In­zwi­schen lebt er in Deutsch­land und wid­met sich ganz dem Kon­zer­tie­ren. Seine zahl­rei­chen Gast­spiele in Deutsch­land führ­ten ihn u.a. in die Ton­halle Düs­sel­dorf, den Ga­steig Mün­chen, die Laeisz­halle Ham­burg und das Beetho­ven­haus Bonn. Im eu­ropäi­schen Aus­land hat er in den Nie­der­lan­den, der Schweiz, Eng­land und Ita­lien ge­spielt. Freier Ein­tritt für Kin­der Zu Menachem Har-Za­havs Kon­zert ha­ben Kin­der und Ju­gend­li­che un­ter 18 Jah­ren freien Ein­tritt. Da­hin­ter steht sein Wunsch, ge­rade der Ju­gend einen An­reiz ge­ben, klas­si­sche Kon­zerte zu be­su­chen. Er selbst sagt da­zu: "Ich finde es scha­de, dass so viele Kin­der und Ju­gend­li­che klas­si­sche Mu­sik als alt­mo­disch und lang­wei­lig an­se­hen. Ich möchte ih­nen die Ge­le­gen­heit bie­ten, zu er­le­ben, dass Kom­po­nis­ten durch die mu­si­ka­li­schen Epo­chen hin­weg span­nende Mu­sik ge­schrie­ben ha­ben, die auch heute noch mit­reißt." Kar­ten zu Euro 25 Euro (15 Euro er­mäßigt für Schü­ler, Stu­den­ten und Schwer­be­hin­der­te) sind un­ter ww­w.­bie­le­feld-tickets­er­vice.de und ab 17 Uhr an der Abend­kasse er­hält­lich. Re­ser­vie­run­gen für die Abend­kasse auch je­der­zeit mög­lich un­ter der te­le­fo­ni­schen Hot­li­ne: 0151 / 28 442 449. Freie Platz­wahl. Wei­tere In­fos: ww­w.­menachem-har-za­ha­v.­com. (EM)

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

