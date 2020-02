Hameln. Mit ihrem neuen Album...

Ha­meln. Mit ih­rem neuen Al­bum "Echoes" er­in­nern A Life Di­vi­ded stark an den Sound der 80er Jahre und beim Hören ent­steht tatsäch­lich der Ein­druck ein Echo ver­schie­de­ner be­kann­ter Songs aus der Zeit zu er­ken­nen. Auf dem schma­len Grat zwi­schen Syn­the­si­zer und Gi­tarre schafft es die Band aber bei je­dem der ins­ge­samt 13 Songs den ei­ge­nen Stil klar er­kenn­bar durch­klin­gen zu las­sen. "Wir sind alle in den 80er Jah­ren zum ers­ten Mal mit Mu­sik in Berührung ge­kom­men. Ich habe mir da­mals meine ers­ten Adi­das All­round ge­kauft, die Haare wach­sen las­sen und die Songs mei­ner Me­tal-He­roen auf der Gi­tarre nach­ge­spielt. So ent­stand die Idee, auf "Echoes" un­se­ren A Life Di­vi­ded-Stil mit den ty­pi­schen Synth-So­unds der 80er zu mi­xen. Das Er­geb­nis war et­was völ­lig Neu­es: 13 Songs, die un­se­ren Dark-Al­ter­na­tive Rock mit dem Zeit­geist der 80er kom­bi­nie­ren", sagt Sän­ger Jür­gen Plan­ger ü­ber das neue Al­bum. Seit mitt­ler­weile 15 Jah­ren ma­ni­fes­tie­ren sich A Life Di­vi­ded als wahre Hit­fa­brik für Rock­songs mit elek­tro­ni­schem Am­biente – mal ein­gän­gig-main­stre­a­mig, mal at­mo­s­phärisch sind ih­nen bis­her so­wohl Ra­dio- als auch Clu­ber­folge glei­cher­maßen ge­lun­gen. So eta­blierte sich die Band mit ih­ren Singles zeit­gleich so­wohl in den deut­schen Air­play-Ra­dio­charts als auch in den of­fi­zi­el­len DAC30. Mit ih­rer Sin­gle "He­art On Fi­re" vom De­but Al­bum "Pas­sen­ger" lan­de­ten sie auf Platz 1 der Ama­zon Dow­n­load­charts. Von den Hö­rern des Sen­ders Rock An­tenne wur­den sie zum bes­ten Ne­w­co­mer des Jah­res 2011 ge­wählt. Tou­ren mit Apo­ca­lyp­ti­ca, Oom­ph! und Eis­bre­cher, so­wie aus­ver­kaufte Clubs­hows schlos­sen sich an. Mit dem Fol­ge­al­bum "­The Great Es­ca­pe" ge­lang schließ­lich der Durch­bruch im Ra­dio und in den Clubs. Platz 1 in den DAC30 DJ-Charts mit dem Track "­The Last Dan­ce", so­wie meh­rere Wo­chen in den Air­playcharts mit dem Song "­Feel", Ta­ges-Air­play­prä­senz bei u.a. Bay­ern3, SR1, Rock An­tenne oder Delta Ra­dio sind nur ei­nige Sta­tio­nen der jün­ge­ren Band­ge­schich­te. Mit ih­rem bis dato letz­ten Al­bum "Hu­man" konnte die Band ih­ren bis­her höchs­ten Chart -En­try (Platz 38) in den Me­dia Con­trol Charts ver­bu­chen. Es folg­ten eine Sta­dien- Sup­port-Tour mit Un­hei­lig und zwei ei­gene er­folg­rei­che Head­li­ner-Club-Tou­ren. Am 22. Fe­bruar spielt die Band um 20 Uhr im Rah­men ih­rer Echoes Tour in der Sumpf­blume Ha­meln. Ein­lass ist ab 19 Uhr. Tickets sind im Vor­ver­kauf ab 23 Euro er­hält­lich. (EM) A Life Di­vi­ded mi­schen auf ih­rem neuen Al­bum Syn­the­si­zer und Gi­tar­ren. Fo­to: AFM Re­cords

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

Drucken | Versenden