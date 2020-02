Eine Patentlösung für jede Person gibt es nicht

(von links) Pro­fes­sor Fried­rich Diek­mann mit der Le­bens­hilfe-Vor­sit­zen­den Cor­dula Holle und Le­bens­hilfe-Ge­schäfts­füh­rer Bernd Con­rad. Fo­to: Le­bens­hilfe Det­mold

Det­mold. Der de­mo­gra­phi­sche Wan­del hat die Be­hin­der­ten­hilfe er­reicht. Im­mer mehr Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung er­rei­chen in­zwi­schen ein Le­bensal­ter, das neue Ant­wor­ten für ihre Be­treu­ung ver­langt. Die Le­bens­hilfe Det­mold hatte da­her zu ei­ner "­Ge­sund­heits­werk­stat­t" ins Kreis­haus-Ca­sino ein­ge­la­den. Da­bei ging es um die spe­zi­fi­schen Le­bens­for­men im Al­ter von Men­schen mit Be­hin­de­rung, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Als sach­kun­di­ger Re­fe­rent war Pro­fes­sor Dr. Fried­rich Diek­mann, Lei­ter des In­sti­tuts für Teil­ha­be­for­schung an der Ka­tho­li­schen Hoch­schule NRW in Müns­ter, zu Gast. Der Wis­sen­schaft­ler ar­bei­tet in ei­nem For­schungs­pro­jekt mit, in dem Mo­delle zur in­no­va­ti­ven Un­ter­stüt­zung der Teil­habe von Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung im Al­ter er­ar­bei­tet wer­den sol­len. Die Le­bens­er­war­tung von Per­so­nen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung liegt der­zeit mit bei etwa 72 Jah­ren. Der An­teil von Men­schen im klas­si­schen Ren­ten­al­ter steigt da­her in­ner­halb die­ser Gruppe stän­dig an. "­Diese Er­run­gen­schaft ver­langt nach Ant­wor­ten auf die Fra­ge, in wel­cher Um­ge­bung diese Men­schen le­ben wer­den und wie ihr All­tag aus­sieht", be­tonte Diek­mann. Eine Rück­kehr zu sta­tionären Wohn­ein­rich­tun­gen als Re­gel­fall schloss der Ex­perte da­bei aus. Auch eine Ver­sor­gung die­ser Men­schen in klas­si­schen Al­ten- oder Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sei nur sel­ten die rich­tige Lö­sung. Um eine pas­sende Ant­wort auf diese Her­aus­for­de­rung zu fin­den, sei laut Diek­mann auch die Le­bens­lage von äl­te­ren Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung zu be­den­ken: Ihre El­tern seien zu­meist ver­stor­ben oder selbst pfle­ge­be­dürf­tig. An­dere An­gehö­rige wie Ge­schwis­ter seien eben­falls nur sel­ten zu ih­rer Be­treu­ung in der ei­ge­nen Woh­nung in der La­ge. Auch ein fes­ter Part­ner oder eine ei­gene Fa­mi­lie der Men­schen mit geis­ti­ger Be­hin­de­rung seien fast nie vor­han­den. An­ge­sichts die­ser kom­ple­xen Rah­men­be­din­gun­gen hält der Wis­sen­schaft­ler einen Le­bens­abend die­ser Per­so­nen­gruppe in­ner­halb ei­ner ge­misch­ten Wohn­ge­mein­schaft bei gleich­zei­ti­ger am­bu­lan­ter Pfle­ge­un­ter­stüt­zung für einen denk­ba­ren An­satz. Der­ar­tige Mo­delle wür­den ak­tu­ell bei­spiels­weise im Raum Müns­ter er­probt. Al­ler­dings sei ihre Fi­nan­zie­rung noch nicht ab­sch­ließend ge­klärt, der Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe als Part­ner des For­schungs­pro­jekts und an­dere Kos­ten­trä­ger ar­bei­te­ten aber an Lö­sun­gen. Der skiz­zierte Weg ei­nes Um­zugs in eine neue Um­ge­bung sei aber auch nicht in je­den Fall ziel­führend: Wohn­ort­wech­sel seien im­mer ris­kante Le­bens­er­eig­nis­se, die gut be­dacht wer­den müss­ten. Dem Vor­trag schloss sich der Mit­tei­lung zu­folge eine en­ga­gierte Dis­kus­sion mit den Be­su­chern der Ge­sund­heits­werk­statt an, die ü­ber­wie­gend selbst Er­fah­run­gen durch An­gehö­rige oder Freunde mit ins Kreis­haus ge­bracht hat­ten. (LMH) Da­tei: DT­FR14AR1359_1.jpg Be­schrif­tung: ge­sund­heits­werk­stat­t_01-2020 Be­schrei­bung: (von links) Pro­fes­sor Fried­rich Diek­mann mit der Le­bens­hilfe-Vor­sit­zen­den Cor­dula Holle und Le­bens­hilfe-Ge­schäfts­füh­rer Bernd Con­rad. Fo­to: Le­bens­hilfe Det­mold

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

