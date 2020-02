Buntes Ensemble am Altweibe...

Die Band „­Ge­da­nach“ spielt Mu­sik vom Bal­kan. Fo­to: Rai­ner Schmitz

­Bun­tes En­sem­ble am Alt­wei­be­r­abend Span­nende Künst­ler auf der "Of­fe­nen Büh­ne" in der Al­ten Mühle in Hei­li­gen­kir­chen Det­mold-Hei­li­gen­kir­chen. Kei­nen Kon­fet­ti­re­gen und keine Büt­ten­red­ner, aber wie­der ein bun­tes En­sem­ble an Künst­lern bie­tet die "Of­fene Büh­ne" am Alt­wei­ber-Don­ners­tag, 20. Fe­bruar ab 19 Uhr in der Al­ten Mühle, Al­ter Mühlen­weg 12, in Hei­li­gen­kir­chen. Fünf span­nende Künst­ler ge­stal­ten die­ses Mal das Pro­gramm. "­Cat­walk the Plank" ma­chen be­rei­ten Rock- und Pop­songs akus­tisch auf. An­ge­fan­gen als fünf­köp­fige Stu­den­ten­band, spie­len Si­mon Lan­gen­brinck (Gi­tarre und Ge­sang) und Anja Lan­gen­brinck (Ge­sang) jetzt zu zweit. Das Duo eröff­net den Abend mit be­kann­ten so­wie ei­ge­nen Songs und geht da­bei ganz neue We­ge. Pa­trick Shu­rety spielt "­Cel­tic Folk & Beyon­d": Songs, die, auf das We­sent­li­che re­du­ziert, im bes­ten Fall eine In­ten­sität er­rei­chen, die an Chri­sty Moo­re, Allan Tay­lor oder Leon­hard Co­hen er­in­nert. Mu­si­ka­lisch zwi­schen tra­di­tio­nal Cel­tic, Blues, Pop und Prog Rock singt Pa­trick Shu­rety mit Gi­tarre und Ge­sang Ge­schich­ten aus dem all­täg­li­chen Le­ben. Bert­hold Vill­busch nennt seine Werke selbst eher Texte in Reim­form als Ge­dich­te. Er schreibt spo­ra­disch aus der Si­tua­tion her­aus, wenn ihn et­was be­wegt. Seine Texte han­deln von Le­bens-We­gen, der Liebe und dem Tod, oft eher mit erns­ten Hin­ter­grund, meist in Du-Wir-Ich-Form ge­schrie­ben. Ein ge­wis­ses Maß an Selbstiro­nie schätzt er da­bei ebenso wie den kri­ti­schen und ve­schmit­zen Blick auf den All­tag mit sei­nen Le­bens­si­tua­tio­nen. Pe­ter Teu­te­berg stand be­reits im Sep­tem­ber mit sei­ner Toch­ter Han­nah in der Al­ten Mühle auf der Büh­ne. Jetzt kommt er mit sei­nem Solo-Pro­gramm zurück nach Hei­li­gen­kir­chen. Sein Sohn nahm ihn mit zu ei­nem Kon­zert von Tommy Em­ma­nu­el­le, was ihn dazu be­weg­te, 2015 eine Gi­tarre zu kau­fen und Un­ter­richt bei Han­sel Pethig zu neh­men. In der Mühle wird er Fin­ger­style-Songs aus den 1970er Jah­ren bis heute prä­sen­tie­ren. Sän­ge­rin Da­ni­jela Gra­nic aus Sa­ra­jevo prä­sen­tiert mit ih­rer Band "­Ge­da­nach" Mu­sik vom Bal­kan, die von Tri­glav bis Derv­de­lija ge­spielt wur­de. Sie in­ter­pre­tiert diese Mu­sik, die sie von Kin­des­bei­nen an im Blut hat, aus­drucks­stark, me­lan­cho­lisch und hu­mor­voll. Be­glei­tet wird sie von Joa­chim Schwarz­mann (Gi­tar­re), Ge­org Lo­renz (Ak­kor­deon) und Wil­helm Hum­bert (Per­kus­sion) . Der Ein­tritt ist wie im­mer frei, frei­wil­lige Spen­den in den Hut für die Künst­ler sind aber will­kom­men. Da das Sitz­platz­an­ge­bot auf Grund der Räum­lich­keit be­grenzt ist, wird darum ge­be­ten, Sitz­plätze un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 3012925 zu re­ser­vie­ren. (LMH) Da­tei: DT­FR13AR7863_1.jpg Be­schrif­tung: ge­da­nach-foto Be­schrei­bung: Die Band "­Ge­da­nach" spielt Mu­sik vom Bal­kan. Fo­to: Rai­ner Schmitz

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

