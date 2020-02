Bad Salzuflen. Ab sofort kön...

Bad Sal­zu­flen. Ab so­fort kön­nen die Se­nio­ren­rei­sen für 2020 ge­bucht wer­den. In sei­nem frisch ge­druck­ten Ka­ta­log bie­tet der AWO-Kreis­ver­band Her­ford 38 Grup­pen­rei­sen ins In- und Aus­land an. Je­des Jahr bu­chen mehr als 1000 Frauen und Män­ner aus den Krei­sen Lippe und Her­ford eine Se­nio­ren­rei­se. Die Grup­pen wer­den von ge­schul­ten AWO-Rei­se­be­glei­te­rin­nen und -Rei­se­be­glei­tern be­treut. Dies­mal führen 28 Bus­fahr­ten un­ter an­de­rem an die Nord- und Ost­see, an den bay­ri­schen Te­gern­see, nach Bad Wil­dun­gen und ins Wal­de­cker Land so­wie in den Schwarz­wald. Außer­dem gibt es eine Kur­reise nach Kol­berg in Po­len und zwei Weih­nachts­rei­sen so­wie eine Sil­ves­ter­rei­se. Zehn Flug­rei­sen führen nach Ma­rok­ko, Te­ne­rif­fa, Fu­er­te­ven­tu­ra, Bul­ga­ri­en, Kre­ta, Spa­nien und Tu­ne­si­en. Alle Rei­se­grup­pen wer­den von ge­schul­ten Rei­se­be­glei­te­rin­nen und Rei­se­be­glei­tern der AWO be­glei­tet. Nähere In­for­ma­tio­nen und Ka­ta­loge sind zu be­kom­men beim AWO-Kreis­ver­band Her­ford, Her­mann­straße 10 in En­ger, Ruf­num­mer (05224) 91234-15. In­fos ste­hen auch un­ter "ww­w.awo-se­nio­ren­rei­sen.­de" im In­ter­net. (LMH)

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

