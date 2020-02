Bad Salzuflen. Für herausrag...

Für tolle sport­li­che Leis­tun­gen freut sich die Grund­schule Knet­ter­heide ü­ber den „­Po­kal des Land­rats“. Tho­mas Grund­mann (kom­missa­ri­sche Schul­lei­tung) nahm den Po­kal von Anke Frey­tag (Schul­amt Kreis Lip­pe) und Land­rat Dr. Axel Leh­mann ent­ge­gen (h­in­tere Reihe 2. bis 4. von links). Fo­to: Kreis Lippe

Bad Sal­zu­flen. Für her­aus­ra­gende sport­li­che Leis­tun­gen hat Land­rat Dr. Axel Leh­mann kürz­lich den "­Po­kal des Land­rats 2019" an die Grund­schule Knet­ter­heide ü­ber­reicht. In ei­nem fei­er­li­chen Rah­men in der Turn­halle der Grund­schule nahm Tho­mas Grund­mann, kom­missa­ri­scher Schul­lei­ter der Grund­schu­le, die Eh­rung in An­we­sen­heit von Schü­lern, El­tern und Leh­rern ent­ge­gen. "­Die be­deu­ten­den Leis­tun­gen der Schü­le­rin­nen und Schü­ler zei­gen sich un­ter an­de­rem dar­in, dass sie Kreis­meis­ter im Tur­nen, Kreis­meis­ter im Schwim­men und in der Leicht­ath­le­tik wur­den. Des Wei­te­ren wur­den sie mit deut­li­chem Ab­stand zu den ü­b­ri­gen Mann­schaf­ten Be­zirks­meis­ter in der Leicht­ath­le­ti­k", be­tonte Leh­mann. Der Aus­schuss für den Schul­sport im Kreis Lippe hatte ein­stim­mig die Grund­schule Knet­ter­heide für die be­mer­kens­wer­teste Schul­sport­leis­tung für das Schul­jahr 2018/2019 aus­ge­wählt. "Es war eine sehr ge­lun­gene Ver­an­stal­tung, vor al­lem die Sport­schau", resü­mierte Grund­mann. Er dankte außer­dem sei­nem Kol­le­gium für die Un­ter­stüt­zung bei der Durch­führung der Sport-AG. Die Leis­tun­gen zei­gen, dass die Grund­schule Knet­ter­heide eine sport­li­che und ge­sunde Schule sei, die sich un­ter an­de­rem durch die be­we­gungs­freu­dige Sport-AG aus­zeich­ne, er­klärte Grund­mann. Der Po­kal des Land­ra­tes für die be­mer­kens­wer­teste Leis­tung im Lan­des­s­port­fest wird seit 2004 ver­lie­hen, der erste Preisträ­ger war die Grund­schule Schwa­len­berg. Zunächst wur­den im Wech­sel die Leis­tun­gen von Grund- und För­der­schu­len ge­wür­digt. Seit 2010 wird er je­doch nur noch an Grund­schu­len ver­ge­ben, da die För­der­schu­len nach und nach auf­gelöst wur­den. Die Grund­schule Knet­ter­heide er­hielt die­sen Po­kal be­reits zum zwei­ten Mal seit 2011 für ihre sport­li­chen Leis­tun­gen. (LMH)

vom 19.02.2020 | Ausgabe-Nr. 8A

