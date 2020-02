Sherlock Holmes und Dr. Wat...

Wer ist der To­te? Sher­lock (E­mil Rei­band) und Dr. Wat­son (Ro­bert Ab­ga­ryan) er­mit­teln, In­spek­tor Daw (Ro­bert Emil Tap­pe) und Mar­ga­ret Tre­lawny (Fi­lia Her­den) (von links) wol­len nichts ver­pas­sen. Fo­to: San­dra Ca­s­trup

S­her­lock Hol­mes und Dr. Wat­son er­mit­teln "­The­AR­T(er) AG des Gym­na­si­ums zeigt heute noch ein­mal "­Der Fluch des Pha­rao" La­ge. # Nach den Er­fol­gen ih­rer Komö­dien will die "­The­AR­T(er)" AG des La­gen­ser Gym­na­si­ums in ih­rer 14. Spiel­zeit zei­gen, dass sie auch Krimi kann. Dafür ha­ben die Mit­glie­der sich das wohl be­lieb­teste Er­mittl­er­ge­spann der Kri­mi­nal­ge­schichte aus­ge­sucht: Sher­lock Hol­mes und sei­nen treuen Freund Dr. Wat­son. Zwei Vor­stel­lun­gen sind be­reits ü­ber die Bühne ge­gan­gen, am heu­ti­gen Sams­tag, 15. Fe­bruar, hebt sich der Vor­hang in der Aula des Schul­zen­trums Wer­rean­ger ein letz­tes Mal für den "Fluch des Pha­rao". In dem Stück aus der Fe­der von Sir Ar­thur Co­nan Doyle geht es um Ver­fol­gungs­wahn, Dro­gen­sucht und Ge­fah­ren, die nicht von die­ser Welt zu sein schei­nen. Fluch oder Ra­che, das ist hier die Fra­ge. Be­auf­tragt von Mar­ga­ret Tre­law­ny, Toch­ter des berühm­ten Ar­chäo­lo­gen Sir Abel Tre­law­ny, neh­men Sher­lock und Wat­son die Er­mitt­lun­gen auf. "Das sind die ein­zi­gen Cha­rak­tere, die ü­ber je­den Zwei­fel er­ha­ben sind. Alle an­de­ren ste­hen als Ver­däch­tige im Fo­kus", ver­rät Fi­lia Her­den, die in die Rolle der Mar­ga­ret schlüpft. "Je­der scheint ein Mo­tiv zu ha­ben, das Pu­bli­kum darf bis zum Ende rät­seln und er­hält wirk­lich erst ganz zum Schluss die Auf­lö­sung", erzählt AG-Lei­ter Erik Ro­bert, der von Re­fe­ren­dar Nico Fell­mer in Sa­chen Re­gie un­ter­stützt wird. Span­nung sei ga­ran­tiert, aber der Hu­mor werde auch nicht feh­len. Dafür sor­gen Co­medy-Ele­mente mit dem lus­tig ver­peil­ten In­spek­tor Daw (Ro­bert Emil Tap­pe). Schon die Pla­kat-Ankün­di­gung ver­spricht eine Mi­schung aus Al­fred Hit­ch­cock und In­diana Jo­nes. "Das Büh­nen­bild ist in die­sem Jahr noch die feinste Kir­sche auf der Sah­ne", schwärmt Fi­lia Her­den von der pro­fes­sio­nel­len Ku­lis­se. Die Auf­führung be­ginnt um 19.30 Uhr in der Aula am Schul­zen­trum Wer­rean­ger. Der Ein­tritt kos­tet an der Abend­kasse 5 Euro für Schü­ler, für Er­wach­sene 6 Eu­ro. (LM­H/sc) Da­tei: LG­FR12AR4203_1.jpg Bewsv­chrif­tung: im­g_5154 Be­schrei­bung: Wer ist der To­te? Sher­lock (E­mil Rei­band) und Dr. Wat­son (Ro­bert Ab­ga­ryan) er­mit­teln, In­spek­tor Daw (Ro­bert Emil Tap­pe) und Mar­ga­ret Tre­lawny (Fi­lia Her­den) (von links) wol­len nichts ver­pas­sen. Fo­to: San­dra Ca­s­trup

vom 15.02.2020 | Ausgabe-Nr. 7B

Drucken | Versenden