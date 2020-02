Orgelmatin√©e in der Erl√...

Or­gel­ma­tin√©e in der Er­l√∂­ser­kir­che Jo­han­nes P√∂ld spielt Werke von est­ni­schen Kom­po­nis­ten Det­mold. Die Reihe ‚ÄûOr­gel­ma­tin√©e in der Er­l√∂­ser­kir­che‚Äú wird auch in die­sem Jahr fort­ge­setzt. Am Sonn­tag, 16. Fe­bruar um 11.15 Uhr er­klingt nach dem Got­tes­dienst Or­gel­mu­sik der est­ni­schen Kom­po­nis­ten Ru­dolf To­bias und Juhan Aa­vik, de­ren Werke sel­ten zu h√∂ren sind. An der Or­gel spielt Jo­han­nes P√∂ld. Eine Kol­lekte wird am Aus­gang er­be­ten. (LMH)

vom 15.02.2020 | Ausgabe-Nr. 7B

