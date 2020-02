Kammerkonzert mit Barockmusik ...

Kam­mer­kon­zert mit Ba­rock­mu­sik und Tex­ten Bad Sal­zu­flen. Im 18. Jahr­hun­dert be­gibt sich Charles Bur­ney auf eine Rei­se, um die na­tio­na­len Mu­sik­stile in Eu­ropa kenn­zu­ler­nen. Aus­züge aus dem da­bei en­stan­den­den un­ter­halt­sa­men Ta­ge­buch, das für die nach­fol­gen­den Mu­si­ker­ge­ne­ra­tio­nen ein wert­vol­les Zeit­do­ku­ment dar­stellt, re­zi­tiert Hen­ning Bor­mann am Sonn­tag, 16. Fe­bruar um 16.30 Uhr beim Kam­mer­kon­zert des Lan­des­thea­ters in der evan­ge­lisch-lu­the­ri­schen Kir­chen­ge­meinde Berg­kir­chen. Das Det­mol­der Ba­ro­cken­sem­ble "­Dis­corso Mu­si­ca­le" spielt dazu auf his­to­ri­schen In­stru­men­ten und wid­met sich der his­to­ri­schen Auf­führungs­pra­xis. Kar­ten­vor­ver­kauf on­line un­ter "ww­w.­berg­kir­chen.­net". (LMH)

vom 15.02.2020 | Ausgabe-Nr. 7B

