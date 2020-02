Lage-Hörste-Stapelage. Nach ...

Lage-Hörste-Sta­pe­la­ge. Nach dem großen Zu­spruch der Show-Boat-Ver­an­stal­tun­gen der ver­gan­ge­nen Jahre in Sta­pe­lage und am 2.No­vem­ber 2019 auch in Lemgo fin­den am Sams­tag, 15. Fe­bruar, und am Sonn­tag,16. Fe­bruar 2020, wei­tere Auf­führun­gen statt. Die "Ak­tion Her­zens­sa­che" in der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Sta­pe­lage-Müs­sen freut sich, die Komö­die "­Bet­tys Wun­der­mit­tel", ein Schwank in vier Ak­ten, prä­sen­tie­ren zu kön­nen. Hier­bei wir­ken Kon­fir­man­den, CVJM-An­gehö­rige und wei­tere Mit­glie­der der Kir­chen­ge­meinde als eh­ren­amt­li­che Schau­spie­ler mit. So­viel schon jetzt zum In­halt: Wun­der­same Dinge ge­sche­hen auf dem Miss­is­sippi-Damp­fer "Ri­ver­bel­le". Liegt es etwa am Bür­ger­meis­ter, Pfar­rer oder Bar­bier- und Schön­heits­sa­lon? Ir­gen­det­was scheint nicht zu stim­men… Mehr wird noch nicht ver­ra­ten. Die Auf­führun­gen fin­den im Ge­mein­de­haus Sta­pe­la­ge, Sta­pe­la­ger Straße 74, 32791 La­ge, statt. Be­ginn: je­weils um 15 Uhr. Gleich zu Be­ginn er­war­tet die Gäste ein dreigän­gi­ges "­Kaf­fee-Din­ner". Kleine süße Köst­lich­kei­ten wer­den ebenso ser­viert wie alt­be­währte Ku­chen­klas­si­ker, natür­lich nach Ori­gi­nal­re­zep­ten aus den 20er Jah­ren zu­be­rei­tet. Um 16 Uhr heißt es schließ­lich "Bühne frei­" für die Auf­führung der Komö­die "­Bet­tys Wun­der­mit­tel". Ein Schwank, der alle Al­ters­grup­pen an­spricht und viel gute Laune ga­ran­tiert. Der Ein­tritt ist auch die­ses Mal frei. Die "Ak­tion Her­zens­sa­che" der Kir­chen­ge­meinde Sta­pe­lage-Müs­sen freut sich je­doch ü­ber jede Spen­de. Am Sams­tag wird ein Fahr­dienst ab den Ge­mein­dehäu­sern Bil­ling­hau­sen und Müs­sen an­ge­bo­ten. Platz­re­ser­vie­run­gen, Fahr­dienst­wün­sche und An­mel­dun­gen wer­den im Ge­mein­de­büro Sta­pe­lage während der Dienst­stun­den (Tel. 05232/87260) so­wie auch von To­bias Böhnke (Tel. 05232/79657) gern ent­ge­gen­ge­nom­men. Selbst­ver­ständ­lich sind auch kurz ent­schlos­sene Be­su­cher ohne An­mel­dung herz­lich will­kom­men. (EM)

vom 12.02.2020 | Ausgabe-Nr. 7A

