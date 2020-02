Schloß Holte- Stukenbrock. D...

Schloß Holte- Stu­ken­brock. Die Event­halle Nie­bel in Schloß Holte-Stu­ken­b­rock öff­net ihre Türen für alle tanzwüti­gen Be­su­cher. Einen gan­zen Abend Party pur mit stim­mungs­vol­ler Live Mu­sik. Der Gast­ge­ber ist stolz, den sym­pa­thi­schen, stimm­ge­wal­ti­gen, mehr­fa­chen Sie­ger der TV Schla­ger Charts und Freund der Fa­mi­lie Mi­chael Heck, im mu­si­ka­li­schen Pro­gramm be­grüßen zu dür­fen. Mit da­bei sind wei­ter­hin die Dave Clarke Band, be­kannt von der Oerly Mu­sik Schu­le, Tille Becker, King Siggi und En­ter­tai­ner Co­dy. Zu hören sind die bes­ten und be­kann­tes­ten Schla­ger und Ol­dies aus der gu­ten al­ten Zeit und von heu­te. In den Live Pau­sen gibt es beste Mu­sik aus der Kon­ser­ve. Natür­lich wird auch für das leib­li­che Wohl ge­sorgt. Ge­tränke und Spei­sen sind zu mo­de­ra­ten Prei­sen er­hält­lich. Der Er­lös der Ver­an­stal­tung geht an das Kin­der- und Ju­gend­hos­piz Be­thel. Ein­lass und Be­ginn der Ver­an­stal­tung ist 18 Uhr. Der Ga­gen (S­pen­den-)bei­trag be­trägt 12 Eu­ro. In­for­ma­tio­nen und Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es bei der Event­halle Nie­bel, Haupt­str. 65-67, 33758 Schloß Holte-Stu­ken­b­rock un­ter der Te­le­fon­num­mer 05207-99122- oder un­ter in­fo@truck-store-nie­bel.­com Wei­tere Vor­ver­kaufs­stel­len sind Lotto Kin­der im Markt­kauf, Hol­ter­str. 136, SH-Stu­ken­b­rock (Tel. 05207 - 5648) und die AVIA Tank­stelle Ro­sen­dahl, Bie­le­fel­der­str. 8, Stu­ken­b­rock (Tel. 05207 – 921188). (EM)

vom 12.02.2020 | Ausgabe-Nr. 7A

