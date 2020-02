Der Bedarf an den aktiven Feue...

Im Ein­satz: Die Wehr löscht ein Wohn­mo­bil. Fo­to: Feu­er­wehr Au­gust­dorf

Der Be­darf an den ak­ti­ven Feu­er­wehr-Mit­glie­dern wächst 70 Pro­zent der Einsätze sind tagsü­ber, wenn viele Frei­wil­lige nicht vor Ort sind We­ni­ger Einsätze als 2018 – trotz Ver­gleich­ba­rer Tro­cken­heit – und ein außer­or­dent­lich er­folg­rei­ches Kreis­zelt­la­ger: das sind die Kern­punkte der Bi­lanz der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Au­gust­dorf für das ver­gan­gene Jahr. "­Die Frei­wil­lige Feu­er­wehr stellt un­sere Ge­meinde mit ih­ren vie­len Ak­tio­nen in ei­nem gu­ten Licht dar. Al­leine das Kreis­zelt­la­ger war wie­der ein­mal ein großer Er­folg und Au­gust­dorf hat sich als gu­ter Gast­ge­ber prä­sen­tier­t", stellte Bür­ger­meis­ter An­dreas Wulf in sei­ner Rede bei der Jahrs­haup­tervsamm­lung her­aus. "Es ist ein wich­ti­ger Dienst für das All­ge­mein­wohl." Be­son­ders lobte Wulf den Ein­satz der Ju­gend­feu­er­wehr, die mit dem Si­cher­heits­tag an der Grund­schule und der Si­cher­heits­aus­bil­dung in den Kin­der­ta­gesstät­ten bei den Kin­dern ein po­si­ti­ves Bild von der Feu­er­wehr hin­ter­las­sen ha­be. Seit lan­ger Zeit sei be­reits die Ta­ges­ein­satz­stärke ein großes The­ma, auch in der Ver­wal­tung, er­klärte Wulf. Um diese lang­fris­tig zu ver­bes­sern, berück­sich­tige man auch bei Ein­stel­lun­gen in der Stadt­ver­wal­tung, ob die Be­wer­ber der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr zu­ge­wandt wären. Die 2018 ein­ge­führ­ten Vier­tel­jah­res­ge­spräche, bei de­nen sich re­gel­mäßig zwi­schen Feu­er­wehr und Ver­wal­tung aus­ge­tauscht wer­de, seien sehr frucht­bar, be­tonte der Bür­ger­meis­ter. Der Haus­halts­plan für das lau­fende Jahr sehe den im ver­gan­ge­nen Jahr an­ge­mel­de­ten Be­darf des An­baus an das Gerätehaus vor. 250.000 Euro sol­len da un­ter an­de­rem in neue Um­klei­den in­ves­tiert wer­den. Zu­dem sol­len drei wei­tere Tore auf elek­tri­schen Be­trieb um­ge­stellt wer­den. Wulf stellte außer­dem her­aus, dass die Ge­meinde grob ü­ber­schla­gen ü­ber knapp 2.000 Bür­ger ver­fügt, die der Feu­er­wehr bei­tre­ten könn­ten. "­Die Ge­meinde wächst ste­tig und so­mit auch der Be­darf an ak­ti­ven Mit­glie­dern", sagte er. Rund 70 Pro­zent der Einsätze fal­len da­bei auf die kri­ti­sche Ta­ges­zeit, zu der viele Mit­glie­der nicht ab­kömm­lich sind, hielt Schrift­füh­rer Uwe Krons­hage bei der Vor­stel­lung der Jah­res­be­richte fest. "Ein­fach wird es da­her nicht wer­den, neue Men­schen für den Dienst zu be­geis­tern", so Wulf. Die Per­so­nal­sta­tis­tik ver­zeich­net im Ver­gleich zum Vor­jahr einen Ver­lust von sechs Per­so­nen. Fünf Mit­glie­der wur­den in die Frei­wil­lige Feu­er­wehr auf­ge­nom­men. Von 124 Einsät­zen im Jahr 2018 ist die Zahl im ver­gan­ge­nen Jahr auf 83 ge­sun­ken und be­wegt sich aber trotz­dem noch ü­ber dem Durch­schnitt von 50 Einsät­zen pro Jahr. Zum Feu­er­wehr­mann wur­den Mar­vin Brok und Flo­rian Fette be­för­dert, zur Feu­er­wehr­frau Vik­to­ria Wa­gen­knecht. Ober­feu­er­wehr­mann wurde Er­win Kröker und Un­ter­brand­meis­ter Jan­nik Maas, Lars Biere und Phil­lip Wie­busch. Brand­meis­ter wurde Chri­stoph Diek­mann und Brand­o­be­rin­spek­tor Mi­chael Pa­pe. Zum Ge­mein­de­ju­gend­feu­er­wehr­wart wurde Brand­meis­ter Chri­stoph Diek­mann er­nannt und zum Geräte­wart auf sechs Jahre Haupt­brand­meis­ter Marco Pa­pe. Für 25 Jahre Mit­glied­schaft wur­den Marco Pape und Lars Wie­dey ge­ehrt. Für 35 Jahre Mar­cus Büker, für 45 Jahre Klaus Schnei­der und für 55 Jahre Wil­fried Oes­ter­haus. (LM­H/­ne)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

