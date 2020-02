Eine Stimme für Anne Frank...

Aus­drucks­stark und er­grei­fend: Schau­spie­le­rin Grit Asper­ger liest zum 75. To­des­tag von Anne Frank. Fo­to: Tho­mas Krüg­ler

Eine Stimme für Anne Frank 50 Zuhö­rer er­le­ben be­we­gende Le­sung mit Schau­spie­le­rin Grit Asper­ger Mit ih­rer fa­cet­ten­rei­chen Dar­stel­lungs­kraft hat die Thea­ter­päd­ago­gin und Schau­spie­le­rin Grit Asper­ger Anne Frank eine Stimme ver­lie­hen. Zum 75. To­des­tag Franks, die 1945 mit nur 15 Jah­ren im KZ Ber­gen-Bel­sen um­ge­bracht wur­de, ge­dach­ten die Stadt­büche­rei und ihr För­der­ver­ein in Ko­ope­ra­tion mit der Mu­sik­schule der Op­fer des Na­tio­nal­so­zia­lis­mus. Die mu­si­ka­li­sche Le­sung berührte die Her­zen der rund 50 Gäs­te. Das Ta­ge­buch der An­ne­lies Ma­rie Frank (1929-1945) ist ein Mahn­mal ge­gen die Bar­ba­rei der Na­zi­zeit. Während des Zwei­ten Welt­krie­ges musste sich das junge Mäd­chen ab Juli 1942 mit ihre Fa­mi­lie und vier an­de­ren ü­ber zwei Jahre vor den Na­zis in ei­nem Hin­ter­haus in Ams­ter­dam ver­ste­cken. In die­ser Zeit führte sie ein Ta­ge­buch, das sie lie­be­voll "Kit­ty­" nannte und dem sie in­timste Ge­dan­ken an­ver­trau­te. Schrei­ben war für Anne ein Ü­ber­le­bens­mit­tel und Ven­til. Später wollte sie einen Ro­man ü­ber die Zeit im Ver­steck ver­fas­sen, der un­voll­en­det blieb, weil die Fa­mi­lie im Au­gust 1944 ver­ra­ten, ver­haf­tet und de­por­tiert wur­de. Nur An­nes Va­ter ü­ber­lebte den Ho­lo­caust und ver­öf­fent­lichte ih­rem Wunsch gemäß ihr Ta­ge­buch, das sie un­s­terb­lich wer­den ließ. Die neue Edi­tion "­Liebe Kit­ty­" (2019), aus der Asper­ger re­zi­tier­te, ist ein Ent­wurf des Ro­mans, der das Ta­lent der jun­gen Au­to­rin zeigt, die in großer Of­fen­heit de­tail­reich ü­ber die be­drü­ckende Zeit im Hin­ter­haus be­rich­tet. Mit ei­ner ge­lun­gen Aus­wahl ge­lang es Asper­ger, die Ge­dan­ken­welt ei­nes jun­gen Mäd­chens in Szene zu setz­ten, die ver­sucht, aus der be­eng­ten Zwangs­lage das Beste zu ma­chen. Sie will nicht schlecht sein, eckt aber un­ge­wollt bei den Er­wach­se­nen an. Das stän­dige Leise-Sein ist eine Be­las­tung für eine Pu­ber­tie­ren­de. Sie nimmt Bal­drian­pil­len um ru­hig zu blei­ben und schreibt: "Ein­mal laut la­chen oder schrei­en, wäre bes­ser als 1.000 Pil­len." Sie ret­tet sich in eine Welt der Bücher, die sie ver­schlingt, und das Ta­ge­buch wird ihr ge­dul­di­ger Dia­log­part­ner. Asper­ger ver­lieh den schwan­ken­den Stim­mun­gen der Her­an­wach­sen­den in mo­du­lie­ren­der Stimm­ge­bung und Ges­tik großen vi­ta­len Aus­druck. Auch die Ge­fühle der ers­ten zar­ten Liebe zum drei Jahre äl­te­ren Pe­ter, den Anne heim­lich ver­ehrt, stellte die Schau­spie­le­rin ein­fühl­sam dar. Pas­send dazu um­rahmte Mu­sik­schul­päd­ago­gin Antje Grün­wald die Ver­an­stal­tung mit jü­di­schen Klez­mer-Lie­dern auf dem Cel­lo. Die Gäste dank­ten für die ein­drucks­volle Ver­an­stal­tung mit viel Ap­plaus. (LM­H/­krü)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

