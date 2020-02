Es geht gut voran im Südho...

Ka­rin Heuer und Jens Schi­ckel (A­WO), Eve­lyn Menne (WIR-Ge­nos­sen­schaft) und Bau­lei­ter Hein­rich W. Hin­sen­ho­fen (von links) be­sich­ti­gen die Bau­stelle

Es geht gut voran im Süd­holz­vier­tel Das "Nach­bar­schaft­li­che Woh­nen" soll be­reits im Mai be­zugs­fer­tig sein Die Ent­wick­lung des Süd­holz­vier­tels macht deut­li­che Fort­schrit­te. An der Stet­ti­ner Straße ist das Pro­jekt "Nach­bar­schaft­li­ches Woh­nen" schon sehr weit. "Vor­aus­sicht­lich im Mai sol­len die Ar­bei­ten ab­ge­schlos­sen wer­den", be­rich­tet Ar­chi­tekt und Bau­lei­ter Hein­rich W. Hin­sen­ho­fen. Die Nut­zun­gen, die in der frühe­ren Man­tel­fa­brik an der Stet­ti­ner-/E­cke Dresd­ner Straße eta­bliert wer­den, stün­den fest. Die Ar­bei­ter­wohl­fahrt (A­WO) Ost­west­fa­len-Lippe bie­tet ab Som­mer eine Ta­ges­pflege an. "­Die Ta­ges­pflege ist für äl­tere Men­schen ge­dacht, die Ab­wechs­lung in ih­ren All­tag brin­gen und am Ge­mein­schafts­le­ben teil­neh­men möch­ten oder de­ren An­gehö­rige Ent­las­tung wün­schen", sagt Ka­rin Heuer von der AWO Ost­west­fa­len-Lip­pe. Die Ein­heit soll 14 Plätze um­fas­sen und zum 1. Juni in Be­trieb ge­hen und dann je­weils mon­tags bis frei­tags von 8 bis 16.30 Uhr geöff­net sein. Die AWO Lippe rich­tet eine Se­nio­ren-Wohn­ge­mein­schaft ein. Sie soll Se­nio­ren, die einen er­höh­ten Pflege- und Be­treu­ungs­be­darf ha­ben, eine Al­ter­na­tive zur sta­tionären Ver­sor­gung bie­ten. Dafür ent­ste­hen der­zeit zwölf Zim­mer mit Bad und eine große Ge­mein­schafts­küche, die zum 1. Mai be­legt wer­den sol­len. "Es gibt eine 24-Stun­den-Be­treu­ung", er­klären Jens Schi­ckel und Chris­tine Wim­mer von der AWO Lip­pe. Die Ver­sor­gung werde durch einen Pfle­ge­dienst er­gänzt. Die Ver­gabe der Zim­mer hat be­gon­nen. Vor­aus­set­zung für die Auf­nahme sind min­des­tens Pfle­ge­grad 2 und ein Wohn­be­rech­ti­gungs­schein, da es sich um so­zia­len Woh­nungs­bau han­delt. Wer sich un­si­cher ist, ob er be­rech­tigt ist, kann dies ü­ber einen So­zi­al­ar­bei­ter der AWO prü­fen las­sen. Eben­falls in der ehe­ma­li­gen Man­tel­fa­brik un­ter­ge­bracht wer­den Ge­nos­sen­schafts­woh­nun­gen, rea­li­siert ü­ber die WIR-Ge­nos­sen­schaft. "­Der Estrich liegt, die Bal­kone sind dran. Es geht in großen Schrit­ten vor­an", be­rich­tet Eve­lyn Menne von der WIR-Ge­nos­sen­schaft. Für die Ge­nos­sen­schafts­woh­nun­gen wer­den in den obe­ren bei­den Stock­wer­ken des Ge­bäu­des neun Woh­nun­gen und eine Ge­mein­schafts-/Gäste-Woh­nung ein­ge­rich­tet. "Das Prin­zip der Mit­ge­stal­tung ist ein schö­ner Ge­dan­ke, der uns be­wo­gen hat, hier mit rein­zu­ge­hen", sagt Chris­tine Ro­den, die zu den künf­ti­gen Be­woh­nern gehören wird. Nicht im­mer seien die Ge­spräche leicht, aber es müss­ten ja auch alle ein neues Zu­hause fin­den. Im Mai sol­len die Ein­hei­ten be­zugs­fer­tig sein. Eine Woh­nung mit ei­ner Größe von 100 Qua­drat­me­tern sei noch frei. Schließ­lich soll ein Stadt­teil­treff ent­ste­hen. "­Die Stadt­tei­li­ni­tia­tive ,Wir im Süd­holz­vier­tel‘ ist nun seit zwei Jah­ren ak­tiv. Dar­aus soll ein Trä­ger­ver­ein wer­den, der den Stadt­teil­treff eta­blier­t", so Hein­rich W. Hin­sen­ho­fen. Bei dem so­ge­nann­ten "Haus für al­le" wer­den alle Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner be­tei­ligt, die dann die Nach­bar­schaft un­ter den Be­woh­nern und im Quar­tier för­dern. Und: Es wer­den wei­tere Mit­strei­ter ge­sucht, die sich um Raum­ge­stal­tung, Web­site und an­de­res küm­mern. Die späte­ren An­ge­bo­te, die für Se­nio­ren, Fa­mi­lien so­wie Kin­der und Ju­gend­li­che aus dem Quar­tier ge­macht wer­den sol­len, sol­len sich an den Be­dar­fen und Wün­schen der Men­schen ori­en­tie­ren. Ne­benan, auf dem frühe­ren Gelände der Süd­holz­schu­le, sind neue Ein­fa­mi­lien-, Dop­pel- und Rei­hen­häu­ser ent­stan­den. "Es ist al­les be­baut. Die Fer­tig­stel­lung steht kurz be­vor­", be­rich­tet Oli­ver Klitz­ke, Ge­schäfts­füh­rer der S-Im­mo­bi­lien GmbH. "­Die Ein­fa­mi­li­en­häu­ser sind fer­tig und be­zo­gen, die Rei­hen­häu­ser sind teil­weise be­zo­gen", er­gänzt Oleg Enns. Di­rekt an der La­ge­schen Straße ent­ste­hen zwei Ge­wer­be­bau­ten, hier las­sen sich dia­ko­nis und der Ver­ein "­Per­spek­ti­ve" nie­der. (LMH)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

