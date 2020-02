Tattoo Convention feiert in de...

Zwei Tage lang dreht sich in der Det­mol­der Stadt­halle al­les um Tat­toos und Pier­cings. Fo­to: Ingo Be­cker

Tat­too Con­ven­tion fei­ert in der Stadt­halle Pre­miere Be­su­cher kön­nen sich di­rekt vor Ort auf der Messe am kom­men­den Wo­chen­ende ihr Wunsch­mo­tiv ste­chen las­sen Det­mold. Neueste Trends aus der Tat­too- und Pier­cing-Szene prä­sen­tiert die Tat­too Con­ven­tion Det­mold am Sams­tag, 15. und Sonn­tag, 16. Fe­bruar erst­mals in der Stadt­halle Det­mold. Die Be­su­cher kön­nen sich dann di­rekt vor Ort auch ihr Mo­tiv un­ter die Haut brin­gen las­sen. Die Mo­de­ra­tion des bun­ten Rah­men­pro­gramms ü­ber­neh­men Da­niel Krau­se, Shir­ley Sue Schu­ckert und Ja­nine Dies­ke. Am Sams­tag zu Gast sein wer­den "Kel­vin Kal­vus", der 2008 den zwei­ten Platz bei "Das Su­per­ta­lent" be­legt hat­te, und die lip­pi­sche Co­ver­band "Re­lics" mit Mu­sik der 1960er bis 1990er Jah­re. Zu­dem ver­lo­sen die Ver­an­stal­ter am Sams­tag ein Co­ver Up im Wert von 500 Euro von "­Nancy Miet­zii­i", be­kannt aus der Fern­seh­se­rie "Hor­ror Tat­toos". Be­su­cher, die das ge­win­nen möch­ten, kön­nen ihre "Schät­ze" am Sams­tag zwi­schen 12.30 und 14 Uhr auf der Con­ven­tion zei­gen. Eine Jury wählt dann den Sie­ger aus. Das Co­ver Up wird gleich am Sonn­tag auf der Con­ven­tion täto­wiert. Das mu­si­ka­li­sche Pro­gramm am zwei­ten Tag ge­stal­ten die "Rocka­billy Bop­per­s" aus Ah­len so­wie die "Exe­Qtive Dan­ce­cre­w" aus Höx­ter. Zahl­rei­che Tat­too-Con­tests in ver­schie­de­nen Ka­te­go­rien ver­vollstän­di­gen das An­ge­bot. Auf der Teil­neh­mer­liste ste­hen lo­kale Stu­dios und Ar­tis­ten aus Det­mold, Lemgo und Pa­der­born, aber auch aus Han­no­ver, Ham­burg und Ber­lin und so­gar aus Zwickau und Wes­ter­land auf Sylt. Zu­dem wird be­reits das Ge­sicht der Con­ven­tion 2021 ge­sucht. Die Tat­too Con­ven­tion fin­det am Sams­tag von 12 bis 22 Uhr und am Sonn­tag von 11 bis 20 Uhr statt. Die Ta­ges­karte kos­tet 10 Eu­ro, das Wo­chen­end­ticket 15 Eu­ro. Es wird kei­nen Vor­ver­kauf ge­ben, son­dern nur eine Ta­ges­kas­se. (LMH)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

