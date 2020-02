Die Salzufler Läufer start...

Im­pres­sio­nen von der Stre­cke

­Die Sal­zu­fler Läu­fer star­ten in die Sai­son LC 92 heißt zu Lauf- und Wal­king­treffs Neu­linge will­kom­men Bad Sal­zu­flen. Der LC 92 Bad Sal­zu­flen ist mit dem tra­di­tio­nel­len "Lauf in die Sai­son" in das Sport­jahr 2020 ge­st­ar­tet. Rund 120 Läu­fer, Wal­ker und Wan­de­rer nah­men in den Orts­tei­len Werl und Lock­hau­sen un­ter­schied­li­che Stre­cken bis zu zehn Ki­lo­me­ter un­ter die Füße. Start war am Schul­zen­trum Werl As­pe, wo eine ge­mein­same Gym­nas­tik un­ter Lei­tung von Anne Hal­ler die Sport­ler auf die Lauf­ein­heit vor­be­rei­te­te, wie ei­ner Pres­se­mit­tei­lung zu ent­neh­men ist. Bei nur drei Grad und ge­le­gent­li­chem Nie­sel­re­gen ka­men alle Sport­ler ohne Bles­su­ren nach rund ein­ein­halb Stun­den am Schul­zen­trum wie­der an. Beim Frühstück im Best-Wes­tern-Ho­tel in der Os­ter­straße stan­den die nächs­ten sport­li­chen Höhe­punkte im Mit­tel­punkt der Ge­spräche: Am Sams­tag, 29. Fe­bruar rich­tet der LC 92 die 27. Auf­lage des Bad Sal­zu­flen Ma­ra­thons aus. Es wer­den wie­der 1.500 Sport­ler am Obern­berg er­war­tet. Für Sep­tem­ber 2020 pla­nen Läu­fer und Wal­ker eine Sport­fahrt nach Brid­ling­ton, der eng­li­schen Part­ner­stadt Bad Sal­zu­flens. Sport­lich wei­ter geht es im Rah­men der nor­ma­len Trai­nings­zei­ten, zu de­nen auch An­fän­ger und Wie­der­ein­stei­ger je­der­zeit will­kom­men sind. Der Lauf­treff fin­det am Diens­tag und Don­ners­tag um 18 Uhr am Sport­platz Schul­zen­trum Loh­feld statt. Die Wal­ker und Nor­dic-Wal­ker tref­fen sich diens­tags und don­ners­tags um 18.30 Uhr am See-Ein­gang des Kur­parks, mitt­wochs um 9.30 Uhr auf dem Park­platz So­phien­straße so­wie sonn­tags um 10 Uhr am Park­platz Obern­berg­wie­se. Wei­tere In­fos: ww­w.lc92.de (LMH)

