Stadt­werke Bad Sal­zu­flen ge­hen ba­den Das Hal­len­bad Loh­feld und Frei­bad Be­ga­bad ha­ben einen neuen Be­trei­ber Die Stadt­werke Bad Sal­zu­flen sind seit dem 1. Fe­bruar für den Bä­der­be­trieb der Salz­sied­ler­stadt ver­ant­wort­lich. Das be­trifft das Hal­len­bad Loh­feld und das Frei­bad Be­ga­bad. Zu­sam­men mit den Mit­ar­bei­tern der Bä­der ent­wi­ckeln die Stadt­werke ak­tu­ell neue Ide­en. Be­schlos­sen wurde die Ü­ber­nahme bei ei­ner Rats­sit­zung Ende Ja­nu­ar. Vor­her war die Stadt Bad Sal­zu­flen für Hal­len- und Frei­bad ver­ant­wort­lich. Hin­ter­grund sei es, die Mög­lich­keit ei­nes steu­er­li­chen Quer­ver­bunds zu nut­zen, mit de­nen sich die Bä­der auch künf­tig fi­nan­zie­ren und er­hal­ten las­sen. Mo­men­tan sind die Stadt­werke da­bei, den Bä­der­be­trieb ken­nen­zu­ler­nen. Da­bei hel­fen die 18 Voll- und Teil­zeit­kräf­te, die alle von den Stadt­wer­ken ü­ber­nom­men wur­den. In den letz­ten Jah­ren wur­den Hal­len- und Frei­bad im­mer wie­der we­gen gekürz­ter Öff­nungs­zei­ten kri­ti­siert. Zum Bei­spiel biete das Hal­len­bad Loh­feld seit letz­tem Jahr kein Früh­schwim­men mehr an. Im Be­ga­bad gebe es das seit zwei Sai­sons nicht mehr. Das soll sich jetzt än­dern. Ab 1. März kön­nen alle Frühauf­ste­her von Diens­tag bis Frei­tag zwi­schen 6.30 und 8 Uhr im Hal­len­bad Loh­feld ihre Bah­nen zie­hen. Am Sonn­tag wer­den die Öff­nungs­zei­ten von 13 Uhr auf 17 Uhr aus­ge­wei­tet. "Wir wol­len der Öf­fent­lich­keit mehr Schwimm­zei­ten bie­ten", er­klärt Vol­ker Stam­mer, Ge­schäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke. An den Prei­sen werde sich vor­erst nichts än­dern. Der tech­ni­sche Zu­stand des Ge­bäu­des sei gut. Es exis­tiere al­ler­dings ein De­fi­zit von etwa 1 Mil­lio­nen Eu­ro. Be­vor daran ge­ar­bei­tet wer­de, wol­len die Stadt­werke in ei­nem ers­ten Schritt die At­trak­ti­vität der Bä­der stei­gern. In den nächs­ten Wo­chen le­gen die Stadt­werke den Fo­kus auf das Thema Si­cher­heit. Or­ga­ni­sa­ti­ons­hand­bücher, tech­ni­sche An­la­gen und Ar­beits­si­cher­heit ste­hen auf dem Prüf­stand. Zu­sätz­lich wird an ei­nem neuen Ver­mark­tungs­kon­zept ge­ar­bei­tet. "Wir wol­len die Vor­teile un­se­rer lo­ka­len Bä­der bes­ser her­aus­ar­bei­ten und ins­ge­samt die At­trak­ti­vität stei­gern. Wir möch­ten uns ne­ben dem Schul- und Ver­einss­port auch ge­genü­ber Fa­mi­lien und In­di­vi­du­al­sport­lern öff­nen", sagt Vol­ker Stam­mer. Ver­eine kön­nen die Schwimm­bä­der wie ge­wohnt nut­zen. Es gebe einen en­gen Aus­tausch mit den Ver­ei­nen. Auch für das Be­ga­bad gibt es schon ei­nige Ide­en. So könn­ten sich die Stadt­werke einen Leih­ser­vice für Lie­gen vor­stel­len und wol­len den Ki­osk ge­nauer un­ter die Lupe neh­men und even­tu­ell mo­der­ni­sie­ren und er­wei­tern. Die Stadt­werke wol­len auch die Ba­degäste selbst mit ins Boot ho­len und nach ih­ren Be­dürf­nis­sen fra­gen. Das soll in bei­den Bä­dern ge­sche­hen. Wich­tig seien auch die­je­ni­gen, die die Bä­der noch nicht be­su­chen. "Wir wol­len auch die Leute er­rei­chen, die bis­her nicht kom­men, um die Mo­tive für die Nicht­nut­zung her­aus­zu­fin­den", so Stam­mer. Einen neuen Auf­tritt für die Bä­der stre­ben die Stadt­werke mit Start der Frei­bad­sai­son vor­aus­sicht­lich am 16. Mai an. (pal)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

