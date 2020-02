Zu weiterführenden Schulen an...

Zu wei­ter­führen­den Schu­len an­mel­den Fris­ten be­ach­ten - Un­ter­la­gen zu­sam­men­stel­len Bad Sal­zu­flen. Das An­mel­de­ver­fah­ren für alle wei­ter­führen­den Schu­len der Stadt Bad Sal­zu­flen zum Schul­jahr 2020/21 fin­det in der Wo­che vom 17. bis zum 21. Fe­bruar 2020 statt. Die An­mel­dun­gen wer­den in den Schulbüros der wei­ter­führen­den Schu­len ent­ge­gen­ge­nom­men. Während die­ser An­melde-Wo­che ha­ben die Eduard-Hoff­mann-Re­al­schule und das Ru­dolph-Bran­des-Gym­na­sium hier­für mon­tags bis frei­tags von 8 bis 12 Uhr so­wie diens­tags- und don­ners­tagnach­mit­tags von 13 bis 17 Uhr geöff­net. Zu die­sen Zei­ten kön­nen eben­falls die An­mel­dun­gen zur Se­kun­dar­stufe II des Ru­dolph-Bran­des-Gym­na­si­ums vor­ge­nom­men wer­den. Die An­melde-Zei­ten der Haupt­schule Loh­feld sind mon­tags bis frei­tags von 9 bis 13 Uhr so­wie Diens­tag- und Don­ners­tagnach­mit­tag von 13.30 bis 16.30 Uhr. An der Re­al­schule Aspe kön­nen die Kin­der am Mon­tag von 8 Uhr bis 18 Uhr, am Diens­tag, Mitt­woch und Don­ners­tag von 8 bis 15.30 Uhr so­wie am Frei­tag von 8 bis 12 Uhr an­ge­mel­det wer­den. Die Ge­samt­schule Aspe nimmt die An­mel­dun­gen am Mon­tag und Diens­tag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr ent­ge­gen, am Mitt­woch von 9 bis 13 Uhr so­wie am Don­ners­tag und Frei­tag von 9 bis 12 Uhr. Auch die Ge­samt­schule Aspe nimmt zu die­sen Zei­ten die An­mel­dun­gen zur Se­kun­dar­stufe II ent­ge­gen. Zur An­mel­dung wer­den das letzte Halb­jah­res­zeug­nis, der An­mel­de­schein der Grund­schu­le, die Ge­burts­ur­kunde des Kin­des und eine even­tu­ell ge­trof­fene Sor­ge­rechts­ent­schei­dung benötigt. An­mel­de­bö­gen wer­den von der je­wei­li­gen Schule bei der An­mel­dung vor Ort aus­ge­ge­ben. Es be­steht auch die Mög­lich­keit, diese vorab auf den Ho­me­pa­ges der wei­ter­führen­den Schu­len her­un­ter­zu­la­den und be­reits aus­ge­füllt zur An­mel­dung mit­zu­brin­gen. Bei ei­nem ge­mein­sa­men Sor­ge­recht sind auf dem An­mel­de­bo­gen die Un­ter­schrif­ten bei­der El­tern­teile er­for­der­lich. Die Auf­nah­men kön­nen auf­grund der recht­li­chen Vor­schrif­ten erst nach dem 13. März 2020 von den Schu­len bestätigt wer­den. Die Öff­nungs­zei­ten der Schulbüros während des An­mel­de­ver­fah­rens und In­for­ma­tio­nen zu den Schu­len gibt es auf ww­w.­bad-sal­zu­flen.­de/an­mel­de­ver­fah­ren im In­ter­net. (LMH)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

