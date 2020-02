Schon seit Jahrzehnten Botscha...

Schon seit Jahr­zehn­ten Bot­schaf­ter für das Sin­gen Hart­mut Ro­es­tel wird für sein En­ga­ge­ment mit dem Mietz­ner-Preis aus­ge­zeich­net Auch in Zu­kunft wolle er sich dafür ein­set­zen, das Sin­gen mit Kin­dern wei­ter zu för­dern, ver­sprach Hart­mut Ro­es­tel beim Neu­jahrs­emp­fang von Blom­berg Mar­ke­ting. Dort er­hielt er für sei­nen lang­jäh­ri­gen Ein­satz für das Sin­gen und die Kul­tur in der Nel­ken­stadt den mit 1.000 Euro do­tier­ten Mietz­ner-För­der­preis der Bür­ger­meis­ter-Hein­rich-Frit­ze­meier-Stif­tung. "Ü­ber Jahr­zehnte hin­weg hat er sich im­mer wie­der kon­kret vor Ort ein­ge­bracht und ein­ge­setzt. Par­al­lel dazu trägt er auch ü­ber­re­gio­nal Ver­ant­wor­tung", sagte Bür­ger­meis­ter Klaus Geise in sei­ner Lau­da­tio. Hart­mut Ro­es­tel ver­folgt mit sei­nem En­ga­ge­ment das Ziel, das Sin­gen wie­der stär­ker zu den Kin­dern, in die Fa­mi­lien und in die Ge­sell­schaft zu brin­gen. "In Nord­rhein-West­fa­len ist ,Toni sing­t‘ die größte Bil­dungs­i­ni­tia­tive zur ele­men­ta­ren Sing­för­de­rung", be­rich­tete Gei­se. Bei die­sem Pro­jekt ist Hart­mut Ro­es­tel in ers­ter Li­nie zu­stän­dig für die Wei­ter­ver­brei­tung der Idee, kind­ge­rech­tes Sin­gen mit Klein­kin­dern und de­ren Fa­mi­lien in Kin­der­gär­ten und Ki­tas fach­lich zu in­iti­ie­ren. Hinzu kommt sein En­ga­ge­ment für das Pro­jekt "­Fe­lix im Lie­der­gar­ten" des Deut­schen Chor­ver­ban­des, das auf Kin­der von drei bis sechs Jah­ren ab­ge­stimmt ist und auf den "Toni-Lehr­gän­gen" auf­baut. Bei die­sem Pro­jekt liegt der Schwer­punkt auf der mu­si­ka­li­schen und sän­ge­ri­schen Früher­zie­hung der Kin­der. Seit 1998 ist Hart­mut Ro­es­tel ers­ter Schatz­meis­ter des Lip­pi­schen Sän­ger­bun­des. "Darü­ber hin­aus hat er sich sehr stark dafür ein­ge­setzt, dass die lip­pi­schen Chöre Mög­lich­kei­ten er­hal­ten, ihre Qua­lität zu ver­bes­sern", er­klärte der Bür­ger­meis­ter. So ü­ber­zeugte der Preisträ­ger un­ter an­de­rem den Blom­ber­ger Meis­ter­chor "i­u­ve­nto mu­si­ca", sich der Her­aus­for­de­rung des Leis­tungs­sin­gens zu stel­len. Im Kul­tur­ring Blom­berg ist Hart­mut Ro­es­tel seit nun­mehr 31 Jah­ren ak­tiv – seit 1996 als Kas­sie­rer. Außer­dem singt er seit 40 Jah­ren im Männer­ge­sangs­ver­ein Cap­pel und ist dort der­zeit zwei­ter Vor­sit­zen­der. "Für seine um­fang­rei­chen Ver­dienste wurde ihm 2011 so­gar das Ver­dienst­kreuz der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ver­lie­hen", be­rich­tete das Stad­t­ober­haupt. Seit 2008 zeich­net die Bür­ger­meis­ter-Hein­rich-Frit­ze­meier-Stif­tung je­des Jahr ein be­son­de­res Pro­jekt oder ein außer­ge­wöhn­li­ches En­ga­ge­ment in den Be­rei­chen Sport, Bil­dung, Kul­tur/Hei­mat­pfle­ge, Ö­ko­lo­gie/Um­welt oder Al­ten­hilfe mit dem Mietz­ner-För­der­preis aus. (LM­H/­miw)

vom 08.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6B

