Der Vor­sit­zende Ma­xi­mi­lian Zin­del (rechts) ü­ber­reicht dem neuen So­undtrack-Chor­lei­ter Do­rus van den Boo­men (2. von rechts) die Ver­ein­s­aus­rüs­tung.

Do­rus van den Boo­men ü­ber­nimmt die So­undtrack-Lei­tung La­ge. Der La­gen­ser Chor So­undtrack be­ginnt die Sai­son un­ter neuer Lei­tung. Nach Eva Ma­ria Pa­wel­lek ist nun Do­rus van den Boo­men der Mu­sik-Chef des jun­gen Cho­res. Als zu Sil­ves­ter die Ra­ke­ten gen Him­mel schos­sen, ver­ab­schie­dete der La­gen­ser Chor "­So­undtrack" nicht bloß das alte Jahr, son­dern auch seine lang­jäh­rige Chor­lei­te­rin Eva Ma­ria Pa­wel­lek. Diese hatte sich be­reits Mitte letz­ten Jah­res dazu ent­schlos­sen, den Chor zum Jah­res­wech­sel an einen Nach­fol­ger ab­zu­ge­ben. "Ich habe den Ver­ein von sei­ner Grün­dung vor acht Jah­ren an be­glei­tet. Zu­erst als Stimm­bild­ne­rin und Pia­nis­tin, seit fünf Jah­ren dann als Chor­lei­te­rin", er­klärt Pa­wel­lek. Jetzt sei die Zeit ge­kom­men, sich neuen Auf­ga­ben zu­zu­wen­den. Für den Vor­stand um Ma­xi­mi­lian Zin­del be­gann da­mit die Su­che nach ei­ner ge­eig­ne­ten Nach­fol­ge. "Wer auch im­mer die Lei­tung ü­ber­nimmt, sollte natür­lich aus der Re­gion kom­men, das mu­si­ka­li­sche Hand­werks­zeug mit­brin­gen, Zeit ha­ben und letzt­lich natür­lich auch mensch­lich zu uns pas­sen", um­schreibt der Vor­sit­zende die An­for­de­run­gen an die Po­si­tion des mu­si­ka­li­schen Ober­haupts. Ü­ber meh­rere Mo­nate hin­weg lernte der Chor ver­schie­dene Be­wer­be­rin­nen und Be­wer­ber ken­nen. "So ein Pro­zess ist span­nend, aber für alle Be­tei­lig­ten natür­lich auch mit vie­len Un­si­cher­hei­ten ver­bun­den. Es hat sich aber ge­lohnt und wir sind froh, fün­dig ge­wor­den zu sein", so Zin­del wei­ter. Do­rus van den Boo­men heißt der neue Chef des circa 20-köp­fi­gen Cho­res. Der Nie­der­län­der stu­dierte zunächst Schul­mu­sik in Ams­ter­dam und ar­bei­tete an­sch­ließend als Mu­sik­leh­rer, Mu­si­ker und Lei­ter von ver­schie­de­nen Ju­gend­or­che­s­tern. "­Meine El­tern sind beide In­stru­men­tal­mu­si­ker. Erst während mei­nes Schul­mu­sik­stu­di­ums habe ich meine Lei­den­schaft für Chor­mu­sik und auch das Di­ri­gie­ren ent­deck­t", be­rich­tet der 26-Jäh­ri­ge. Seit we­ni­gen Mo­na­ten lebt er in Det­mold und strebt an der Mu­sik­hoch­schule ein Ba­che­lor-Stu­dium im Fach Chordi­ri­gie­ren an.Für seine Ar­beit mit dem La­gen­ser Chor hat der Kla­ri­net­tist klare Vor­stel­lun­gen und knüpft da­mit naht­los an die Ar­beit sei­ner Vor­gän­ge­rin an: "Viel­falt in der Li­te­ra­tur­aus­wahl und die stimm­li­che Aus­bil­dung des Cho­res sind mir be­son­ders wich­tig, um wei­ter an der schon gu­ten Qua­lität des Cho­res zu fei­len." Für das neue Jahr sei ne­ben ei­nem Kon­zert zum Mut­ter­tag ein Jah­res­kon­zert in ge­wohn­ter Ma­nier ge­plant. Darü­ber hin­aus wür­den der Chor und sein neuer Lei­ter zukünf­tig vor al­lem auch ü­ber neue Orte und Dar­stel­lungs­for­men für ihre Kon­zerte nach­den­ken."A­ber was wäre ein neues Jahr ohne Wün­sche und gute Vor­sät­ze?", er­gänzt der Vor­sit­zende Ma­xi­mi­lian Zin­del. "Wer sich fest vor­ge­nom­men hat, end­lich einen Chor bei­zu­tre­ten, sollte das jetzt tun. Der Zeit­punkt für Ver­än­de­run­gen ist ideal und neue Stim­men zwi­schen 13 und 35 Jah­ren bei uns je­der­zeit will­kom­men."­Der Chor probt mon­tags ab 19 Uhr im Ge­mein­de­haus der ka­tho­li­schen Kir­chen­ge­meinde "St. Pe­ter und Paul", Schil­ler­straße 11 in La­ge. Wei­tere In­for­ma­tio­nen so­wie Kon­takt­da­ten gibt es auf der Fa­ce­book-Seite des Ver­eins und auf ww­w.­so­undtrack-la­ge.­de. (LMH)

