"Nach­wuchs" für Wel­len­tru­per Wahr­zei­chen CDU Lage-West pflanzt jun­gen Baum ne­ben 350-jäh­rige Ei­che La­ge. Beim Rück­blick auf die Wan­de­rung durch Wel­len­trup zu Pfings­ten 2019 ist im Vor­stand des CDU-Orts­ver­ban­des Lage-West die Idee ge­reift, eine "Erin­ne­rungs­mar­ke" zu die­ser Ver­an­stal­tung zu set­zen. Das Er­geb­nis: Kürz­lich pflanz­ten Wil­fried Ei­ker­mann und Mar­tin Kühn mit laut­star­ker Un­ter­stüt­zung der Mit­glie­der des CDU-Orts­ver­bands-Vor­stan­des Lage-West und ei­ni­ger An­woh­ner eine jun­gen Ei­che. Der Setz­ling wurde fach­män­nisch mit ei­nem Pflanz­pfahl ge­si­chert und mit Ha­fer­bach­was­ser an­ge­gos­sen. Der junge Baum steht nun am Weg zum Trink­was­ser-Hoch­behäl­ter in di­rek­ter Nach­bar­schaft der 350 Jahre al­ten Ei­che, die als Na­tur­denk­mal klas­si­fi­ziert und als heim­li­ches Wahr­zei­chen von Wel­len­trup be­kannt ist. "­So­mit hat un­ser ‚­Wahr­zei­chen‘, falls es denn mal nicht mehr ste­hen soll­te, schon mal einen Nach­fol­ger", wer­den die Wel­len­tru­per in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung der CDU zi­tiert. Die junge Ei­che sei von Fa­mi­lie Ru­dolf Sa­lo­mon ge­spen­det wor­den, die Fläche, auf der die neue Ei­che steht, gehöre zum Hof der Fa­mi­lie Aven­haus/Kühn aus Wel­len­trup. (LMH)

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

