Lage. In Marions Imbissbude ko...

La­ge. In Ma­ri­ons Im­biss­bude ko­chen die Gemüter: Aus­hilfs­weise darf ihr Bru­der, der ar­beits­su­chen­der Buch­bin­der Ste­fan (Lars Bücherl) in der Küche mit an­pa­cken. Doch das stößt Ma­ri­ons Ehe­mann An­dreas (A­xel Wie­ne­ke) sauer auf, da ihm Ste­fans man­gel­hafte Ar­beits­mo­ral mäch­tig ge­gen den Strich geht. Denn Ste­fan ist ein Tag­träu­mer, der sich – an­statt Pom­mes zu schwen­ken – gerne mal in sei­nen ei­ge­nen Ge­dan­ken ver­liert. Von Tag­träu­mern, ver­meint­li­chen Starköchen und Lie­bes­kum­mer erzählt das neueste Büh­nenstück der Thea­ter­gruppe "LaBüVi­sion". Mit der Komö­die "­Sei­ten­hie­be" hat das En­sem­ble nun im Bür­ger­haus Pre­miere ge­fei­ert und eine aus­ge­reifte Leis­tung ge­zeigt. Er­dacht und in­sze­niert wurde die Ge­schichte vom "LaBüVi­sion"-Ma­cher und Au­tor Lars Bücherl­selbst. Als es Ste­fan – der "­Dia­mant in ei­ner Welt vol­ler Klo­stei­ne"– ei­nes Ta­ges ver­säumt, die Ge­schäft­sein­nah­men ord­nungs­gemäß aufs Konto ein­zu­zah­len, platzt In­ha­be­rin Ma­rion und Ehe­mann An­dreas der Kra­gen: Eine neue Aus­hilfe soll her, die das Ge­schäft wie­der ans Lau­fen brin­gen und dem träu­me­ri­schen Ste­fan Beine ma­chen soll. Doch die po­ten­zi­el­len Be­wer­ber – Franzö­sin Li­lou (I­sa­belle Kon­radt) und der Möch­te­gern-Ster­ne­koch Harry (Jür­gen Möl­ler) sor­gen für mehr Är­ger, als sie be­sei­ti­gen. Als bald dar­auf auch noch das Fi­nanz­amt und ein Ord­nungs­be­am­ter auf der Matte ste­hen, ist das Frit­ten­fett gehö­rig am Damp­fen: Es droht die Schließung von Ma­ri­ons Im­biss. Wie gut nur, dass Ste­fan eine Ka­rao­ke­ma­schine be­stellt hat, die für Kurz­weil im La­den – und beim Pu­bli­kum – sorgt. ... mehr auf Seite 2

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

Drucken | Versenden