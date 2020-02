Lage. In der Trauergruppe "Ste...

La­ge. In der Trau­er­gruppe "S­ter­nen­kin­d" sind be­trof­fene El­tern herz­lich zum Aus­tausch mit an­de­ren Müt­tern und Vätern ein­ge­la­den. Die Gruppe nimmt noch neue Teil­neh­mer auf. Auch wenn der Ver­lust schon län­ger zurück­liegt, ist eine Teil­nahme mög­lich. Die trau­ern­den El­tern tref­fen sich in der Re­gel alle drei Wo­chen diens­tag­abends in Lage-Kach­ten­hau­sen. "­Die Gruppe soll als ein ver­läss­li­cher Punkt ge­se­hen wer­den, wo Raum für al­les ist, was mit dem Ver­lust des ver­stor­be­nen Kin­des zu­sam­men­hängt Wir ge­ben Raum, da­mit der Le­bens­ruck­sack ein biss­chen leich­ter wer­den dar­f", er­klärt Va­nessa Pi­vit. Die zer­ti­fi­zierte Trau­er­be­glei­te­rin steht un­ter der Te­le­fon­num­mer (05232) 6962327 für In­for­ma­tio­nen und Fra­gen zur Ver­fü­gung. (LMH)

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

