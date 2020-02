Grandiose, ungebändigte Na...

Is­land: Schnee, Stein, Was­ser, Vul­ka­ne. Auf der In­sel im im äußers­ten Nord­wes­ten Eu­ro­pas kön­nen Be­su­cher un­ge­bän­digte Na­tur er­le­ben. Fo­to: pi­xa­bay

­Gran­dio­se, un­ge­bän­digte Na­tur­land­schaft Mul­ti­vi­si­onss­how im Kö­nigs­krug zeigt Auf­nah­men der Vul­kan­in­sel Is­land Bad Sal­zu­flen. Is­land: öde La­va­fel­der, Glet­sche­reis, kahle Ge­bir­ge, Sand- und Stein­wüs­ten. Le­bens­raum für Men­schen bie­ten nur ei­nige Flusstä­ler, Buch­ten und Fjorde und so le­ben hier we­ni­ger Men­schen als in Ber­lin. Die Be­völ­ke­rungs­dichte ist eine der ge­rings­ten der Welt, mehr als die Hälfte der Is­län­der lebt im Großraum der Haupt­stadt Rey­kja­vik. Wer Is­land nicht kennt, mag sich an­ge­sichts die­ser Fak­ten fra­gen, was ein Tou­rist hier ü­ber­haupt ver­lo­ren hat. Is­land ist kein Ort für den Mas­sen­tou­ris­mus und wird es auch nie wer­den. Was trotz­dem je­des Jahr im­mer mehr Men­schen auf die "In­sel aus Feuer und Eis" zieht, zeigt eine Mul­ti­vi­si­onss­how des Ber­li­ner Fo­to­gra­fen Ro­land Mar­ske am Mon­tag, 10. Fe­bruar im "Kö­nigs­krug" in Lock­hau­sen: Es ist die gran­dio­se, un­ge­bän­digte Na­tur­land­schaft Is­lands, die enge Nach­bar­schaft von rie­si­gen Glet­schern und rau­chen­den Vul­ka­nen, vom ewi­gen Eis und heißen Quel­len, von mo­no­to­nen Lava- und Schot­ter­wüs­ten und grün be­moos­ten Tä­lern, von un­zäh­li­gen Was­ser­fäl­len und teils zer­klüf­te­ten, teils san­di­gen Küs­ten. Mar­ske und sein Fo­to­gra­fen- und Jour­na­lis­ten-Team ge­stal­ten seit vie­len Jah­ren er­folg­reich ein­ma­lige Dia-Shows ü­ber die schöns­ten und in­ter­essan­tes­ten Re­gio­nen der Er­de. Mehr­mo­na­tige Rei­sen, in­ten­sive Aus­ein­an­der­set­zung und kon­se­quente fo­to­gra­fi­sche Um­set­zung, auf­wen­dige Re­cher­che, un­zäh­lige Ge­spräche, viel Schweiß und noch mehr Spaß lie­fern die Hin­ter­gründe und Ge­schich­ten. Die Tickets für die Mul­ti­vi­si­onss­how "Is­lan­d" kos­ten im Vor­ver­kauf 12 und an der Abend­kasse 14 Eu­ro. Be­ginn ist um 19.30 Uhr, Ein­lass ab 19 Uhr. Die Reihe im Kö­nigs­krug schließt am 9. März mit Im­pres­sio­nen aus Ost­preußen. (LMH)

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

