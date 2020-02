"Basta" sehen das Leben "in Farbe"

„­Ba­sta" gas­tiert am Sonn­tag, 9. Fe­bruar, um 18 Uhr im Kur- und Stadt­thea­ter Bad Sal­zu­flen, Park­straße. Fo­to: Kul­tur­büro OWL

A-ca­pella-Band singt am Sonn­tag im Kur- und Stadt­thea­ter des Staats­ba­des Bad Sa­zu­flen. Wenn "­Ba­sta" die Bühne be­tre­ten, wird das Kon­zert­haus zur A-cap­pella-Fan-Höl­le. Ihre letz­ten Auf­tritte wur­den der­ar­tig ab­ge­fei­ert, dass man sich auf ei­ni­ges ge­fasst ma­chen darf, wenn sie am Sonn­tag, 9. Fe­bruar, mit ih­rem Pro­gramm "In Far­be" nach Bad Sal­zu­flen kom­men. Da­mit auch die ju­gend­li­chen A-cap­pella-Fans auf ihre Kos­ten kom­men, be­ginnt die Ver­an­stal­tung im Kur- und Stadt­thea­ter be­reits um 18 Uhr.

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

