Es­sen und ü­ber den Glau­ben re­den "Eat and Tal­k" an je­dem ers­ten Don­ners­tag des Mo­nats Bad Sal­zu­flen-Schöt­mar. Stu­dien zu­folge wer­den sich die Mit­glie­der­zah­len der bei­den großen christ­li­chen Kir­chen in Deutsch­land bis 2060 hal­biert ha­ben. Auch in Lippe sind sie seit Jah­ren rück­läu­fig. Ein Haupt­grund ist die Al­ter­s­ent­wick­lung, aber auch Aus­tritte spie­len eine Rol­le. Ein neues An­ge­bot in der evan­ge­lisch-re­for­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Schöt­mar ver­sucht nun, auch junge Er­wach­sene stär­ker in die Ge­meinde ein­zu­bin­den. Ro­bin Meier (Pro­mo­ti­ons­stu­dent an der Uni­ver­sität Bie­le­feld) und Jan Chris­tian Pinsch (Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter an der Uni­ver­sität Pa­der­born) sind im dor­ti­gen Kir­chen­vor­stand mit 25 bzw. 31 Jah­ren die bei­den jüngs­ten Mit­glie­der. Ihre Ge­ne­ra­tion se­hen sie in der Kir­che deut­lich un­ter­re­prä­sen­tiert: "Viele be­tei­li­gen sich nach der Kon­fir­ma­tion nicht wei­ter ak­tiv in der Ge­mein­de, weil sie den­ken, dass sie dort keine Rolle spie­len." Des­halb ha­ben sie sich das An­ge­bot "Eat & Tal­k"ü­ber­legt und dafür alle Ge­mein­de­mit­glie­der zwi­schen 18 und 35 Jah­ren per Post­karte ein­ge­la­den. "Da­bei wol­len wir gemüt­lich zu­sam­men es­sen und ü­ber die The­men spre­chen, die un­sere Ge­ne­ra­tion be­we­gen", heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung. "Viel­leicht ha­ben ja auch Glaube und Kir­che et­was dazu zu sa­gen." Die Ver­an­stal­ter kön­nen Im­pulse zu ver­schie­de­nen The­men ge­ben, freuen sich aber vor al­lem auf die An­re­gun­gen der Teil­neh­mer. Am Don­ners­tag, 9. Fe­bruar um 19.30 Uhr fin­det da­her ein zwei­tes Tref­fen in der Be­geg­nungs­stätte Schöt­mar (Am Kirch­platz 1c) statt, da­nach geht es an je­dem ers­ten Don­ners­tag des Mo­nats wei­ter. Die Teil­nahme ist kos­ten­los, eine An­mel­dung ist nicht er­for­der­lich. Auch in­ter­es­sierte Nicht-Ge­mein­de­mit­glie­der sind will­kom­men. (LMH)

vom 05.02.2020 | Ausgabe-Nr. 6A

